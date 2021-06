Dosare penale pentru amenintare, santaj si lipsire de libertate, dupa scandalul din Consiliul Local Focsani

Politia Vrancea a deschis dosare penale in urma scandalului care a avut loc, miercuri, la sedinta Consiliului Local Focsani, oamenii legii fiind sesizati cu privire la tulburarea ordinii si linistii publice, amenintare, santaj si lipsire de libertate.

"Astazi, in jurul orei 12.00, Politia Municipiului Focsani a fost sesizata cu privire la faptul ca, in sediul unei institutii publice, mai multe persoane instiga la acte de violenta. La fata locului au fost dirijate echipaje de politie care au aplanat conflictul", a transmis, miercuri, Politia Judeteana Vrancea.

Conform sursei citate, ulterior, in contextul incidentului din sediul institutiei publice, Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea a fost sesizat cu privire la savarsirea infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, amenintare, santaj si lipsire de libertate, fiind intocmite, in acest sens, dosare penale.

Un scandal fara precedent a avut loc in Consiliul Local Municipal Focsani, intrunit, miercuri, pentru a rezolva blocajul generat de invalidarea bugetului orasului. Alesii locali nu au reusit sa ajunga la un acord, iar angajatii nemultimiti ca nu si-au primit salariile au intrat in timpul sedintei si au huiduit, cerand demisia viceprimarului PNL, Ana Maria Dimitriu. Aceasta a chemat Politia.

Proiectul privind bugetul municipiului nu a putut fi introdus pe ordinea de zi, din cauza ca nu a fost discutat in comisii, iar propunerea primarului, de a introduce un proiect pentru alocarea unor sume de bani din fondul de rezerva, nu a intrunit voturile necesare, majoritatea abtinandu-se la vot.

Din acest motiv, primarul Cristi Valentin Misaila a retras proiectele de pe ordinea de zi. mLa un moment dat, in sala de sedinte au intrat functionari din Primarie, care nu si-au incasat salariile pe luna trecuta, dar si angajati ai Directiei de Dezvoltare. Oamenii au huiduit reprezentantii majoritatii din Consiliul Local si i-au cerut demisia viceprimarului PNL Ana Maria Dimitriu.

In sala de sedinte a Consiliului Local a ajuns si Politia, chemata prin apel la 112 de catre viceprimarul Dimitriu, care a fost si presedinte de sedinta.

Sedinta a fost ulterior suspendata de presedintele de sedinta care a iesit din sala, dar primarul a anuntat convocarea unei noi sedinte, cu un singur proiect pe ordinea de zi: bugetul. Liberalii nu s-au prezentat la sedinta, asa ca nu a fost cvorum pentru organizarea dezbaterilor.

PNL Vrancea il acuza pe primarul Cristi Misaila si pe liderul de grup al PSD de instigare la acte de huliganism si cer ca ce s-a intamplat sa fie anchetat de politie.

"Primarul incitator Cristi Valentin Misaila (PSD) si consilierul local PSD Mihai Nedelcu se fac vinovati de incitare la violenta si la incalcarea legislatiei in vigoare cu privire la derularea sedintelor de Consiliu Local. Astazi, in timpul sedintei CL Focsani, cei doi au avut o atitudine agresiva fata de doamnele viceprimar Ana-Maria Dimitriu si Alexandra Tataru, dar si fata de restul consilierilor PNL-USR-PLUS. Misaila si Nedelcu i-au chemat in sala de sedinte pe angajatii Primariei si pe unii angajati ai Directiei de Dezvoltare Servicii Publice, incitandu-i permanent. Lor li s-a alaturat si consilierul Dan Grigoras Mocanu, agresiv si cu alte ocazii, instigarile fiind evidente", se arata intr un comunicat remis de PNL Vrancea.

La randul sau, liderul PNL Vrancea, Catalin Toma, l-a criticat pe primar, spunand ca a transformat sala de sedinte in camp de razboi: "Faptul ca primarul Cristi Misaila, in calitate de initiator al proiectelor de pe ordinea de zi, si de persoana care a convocat sedinta permite si incurajeaza derapaje grave in timpul unei sedinte publice arata lipsa de diplomatie a celui care ar trebui sa gestioneze lucrurile astfel incat sa nu faca din sala de sedinte un camp de razboi. Este vorba si de imaginea institutiei, de imaginea Focsaniului si a judetului, pana la urma. Sa-i provoci si sa-i inciti pe angajatii Primariei, astfel incat sa se ajunga la acte de huliganism, nu ajuta pe nimeni. (..) Administratie se poate face cu calm si cu ratiune, iar Vrancea merita o alta imagine, nu huliganisme in plenul Consiliului Local".

Totodata, PNL Vrancea solicita institutiilor abilitate sa efectueze cercetari, conform prerogativelor legale pe care le au, fata de primarul Cristi Misaila, consilierul PSD Mihai Nedelcu si consilierul Dan Grigoras Mocanu, pentru instigarile la care au recurs.

Pe de alta parte, PSD a cerut convocarea unei comisii de dialog si a cerut consensul pentru a se ajunge la o intelegere, astfel incat orasul sa aiba buget.

Intre timp, primarul Cristi Misaila a convocat pentru joi, la ora 12.00, o noua sedinta de Consiliu Local, singurul proiect pe ordinea de zi fiind corectarea bugetul municipiului.