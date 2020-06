Doua angajate ale unei banci din Neamt, cercetate de politie dupa ce ar fi furat 270.000 de euro din conturile clientilor

Doua femei din Neamt, angajatele unei unitati bancare, au fost retinute dupa ce politistii au constatat ca acestea ar fi furat aproximtiv 270.000 de euro din conturile unor clienti. Cele doua au fost audiate, marti, in urma unaor perchezitii facute la domiciliile lor si la alte patru adrese.

"Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2015 - 2019, doua femei de 34, respectiv 38 de ani, profitand de functiile detinute in cadrul unei unitati bancare, ar fi actionat pentru delapidarea de importante sume de bani din conturile unor clienti in modalitatea insusirii pentru sine, fiind creat un prejudiciu estimat la 270.000 de euro", a transmis IPJ Neamt.

Femeile au fost aduse cu mandat la sediul IPJ Neamt, iar politistii au dispus masura retinerii pentru 24 de ore fata de acestea. Angajatele bancii sunt cercetate pentru delapidare, acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos si spalare de bani.