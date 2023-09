Dr. Geoffrey Long: "Cercetările m-au convins că există viață după moarte"

Fondatorul NDE Research Foundation, Dr. Geoffrey Long, a declarat că, după ce a studiat peste 5.000 de experiențe în apropierea morții (NDE), crede în mod incontestabil în existența unei vieți de apoi.

Jeffrey Long este un autor american și cercetător al fenomenului experiențelor apropiate de moarte (NDE). Medic de formație, Long practică radio-oncologia la un spital din Louisiana.

Long este autorul cărții Evidence of the Afterlife: The Science of Near-Death Experiences (Știința experiențelor din preajma morții), care a apărut pe lista celor mai bine vândute cărți din The New York Times. În 1998, a fondat Fundația de cercetare a experiențelor de moarte apropiată (Near Death Experience Research Foundation), care se ocupă cu documentarea și cercetarea NDE-urilor.

Dr. Long definește experiențele din apropierea morții ca fiind experiențele conștiente ale persoanelor aflate în comă sau aproape moarte, dar care își păstrează percepția și capacitatea de a interacționa cu lumea din jurul lor.

În activitatea sa, el a identificat câteva modele generale în experiențele de moarte apropiată. Unul dintre acestea este că mulți supraviețuitori NDE raportează că ies din corpul lor și observă evenimentele din jurul lor.

"Nu există două NDE-uri la fel. Dar, pe măsură ce am studiat mii dintre ele, am văzut un model consistent de evenimente care apar într-o ordine previzibilă. Aproximativ 45% dintre persoanele care au avut o NDE raportează o experiență în afara corpului", spune Dr. Geoffrey Long.

"Când se întâmplă acest lucru, conștiința lor se separă de corpul fizic, de obicei plutind deasupra corpului. Persoana poate vedea și auzi ce se întâmplă în jurul ei, ceea ce include de obicei încercări frenetice de a o resuscita. "

De exemplu, Dr. Long descrie cazul unei femei care a leșinat în timp ce călărea, dar a susținut că mintea ei a călătorit cu calul, iar apoi a descris cu exactitate evenimentele care au avut loc în hambar, deși corpul ei fizic nu se afla acolo.

"Corpul ei a rămas pe traseu, în timp ce conștiința ei a călătorit cu calul în timp ce acesta se întorcea în galop spre hambar. Mai târziu, ea a fost capabilă să descrie cu exactitate ceea ce s-a întâmplat în hambar, pentru că văzuse, în ciuda faptului că trupul ei nu era acolo. Alții care nu vorbiseră cu ea i-au confirmat relatarea."

Unii oameni au vorbit, de asemenea, despre faptul că au fost transportați pe un alt tărâm sau că au trecut printr-un tunel luminos cu lumină puternică. În plus, unii au susținut că s-au întâlnit cu persoane dragi decedate, în timp ce alții au remarcat că viețile lor "le-au trecut prin fața ochilor".

"După experiența extracorporală, oamenii spun că sunt transportați pe un alt tărâm. Mulți trec printr-un tunel și experimentează o lumină strălucitoare", spune el.

"Apoi, sunt întâmpinați de persoane dragi decedate, inclusiv animale de companie, care sunt în floarea vârstei. Majoritatea oamenilor raportează un sentiment copleșitor de dragoste și pace. Ei simt că acest alt tărâm este adevărata lor casă".

În timp ce multe dintre aceste experiențe pot părea stereotipuri din filmele de la Hollywood, Dr. Long remarcă faptul că experiențele din apropierea morții au fost descrise și de copii care este posibil să nu fi știut încă despre astfel de scene. Dar încă nu există o explicație științifică pentru aceste fenomene.

Dr. Long spune că a citit o mulțime de cercetări despre creier și a luat în considerare toate explicațiile științifice posibile pentru NDE-uri, dar niciuna dintre ele nu poate explica pe deplin aceste fenomene.

"Eu sunt medic. Am citit cercetări asupra creierului și am luat în considerare toate explicațiile posibile pentru NDE-uri. Concluzia este că niciuna dintre ele nu se susține. Nu există nici măcar o explicație fizică cât de cât plauzibilă pentru acest fenomen", spune Long.

El afirmă cu încredere că, în fața unor dovezi irefutabile, a ajuns la concluzia că viața după moarte există cu siguranță.