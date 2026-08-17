Dunărea va seca până în septembrie. Prognoză neagră pentru România, în ciuda ploilor de zilele următoare

Dunărea a atins joi un nou minim istoric de 1.400 mc/s, valoare care se va menține staționară până pe 12 august, potrivit ANAR. La Cernavodă, nivelul a scăzut la -218 cm și va ajunge la -228 cm pe 12 august, însă s-au câștigat 3-4 zile pentru funcționarea în siguranță a centralei nucleare. Meteorologii avertizează că ploile prognozate pentru vineri și sâmbătă sunt insuficiente pentru refacerea rezervei de apă, iar inginerii hidrotehnici subliniază că este nevoie de precipitații moderate și continue mai multe săptămâni. Potrivit acestora, seceta hidrologică va persista în toată luna august.

În cursul zilei de joi, 6 august, Dunărea a atins un nou nivel minim istoric, cu un debit de 1.400 de metri cubi pe secundă, iar această valoare se va menține staționară până pe data de 12 august, după cum a declarat purtătoarea de cuvânt a Administrației Naționale „Apele Române", Ana-Maria Agiu.

„Dunărea înregistrează astăzi un nou minim istoric, de 1.400 mc/s, iar acest debit minim se va menține staționar până cel puțin pe 12 august. Aceasta este o veste relativ bună, în sensul în care vorbim despre o staționalitate a debitelor pe o durată de o săptămână. În ceea ce privește nivelul Dunării la Cernavodă, acesta este astăzi de -218 cm și va ajunge în data de 12 august la -228 cm. Aceasta înseamnă o scădere cu 10 cm. Putem constata faptul că, raportându-ne la prognoza de luni, scăderea în 7 zile este de 10 cm. De asemenea, dacă în data de luni aveam -218 de centimetri, iar astăzi avem tot aceeași valoare la Cernavodă, putem constata faptul că am câștigat trei-patru zile în plus pentru menținerea unor debite minime în vederea funcționării în siguranță a centralei de la Cernavodă", a explicat Ana-Maria Agiu Agiu într-un mesaj video.

Conform declarațiilor reprezentantei ANAR, datele obținute în urma monitorizării debitelor din ziua de joi arată că nivelul Dunării a scăzut cu doi centimetri față de ziua precedentă.

Meteorologul de serviciu al ANM a explicat pentru Ziare.com că, deși zilele viitoare va ploua mai mult, necesarul de apă nu va fi acoperit, acest lucru putându-se realiza abia spre lunile de toamnă.

„Cel mai probabil, necesarul de apă nu va fi acoperit, deoarece, deși cantitățile de apă pot fi mai mari, ele vor cădea doar pe suprafețe restrânse. Trebuie să înțelegem că, în ciuda codurilor emise pentru arii extinse, instabilitatea atmosferică este un fenomen extrem de localizat, iar condițiile locale contează foarte mult. Celulele convective și furtunile se formează pe spații foarte mici, iar avertizările noastre vizează zonele în care aceste fenomene sunt probabile, dar nu înseamnă că ele se vor manifesta pe întregul teritoriu vizat. Din acest motiv, chiar și atunci când apar, ele lasă cantități mai mari de apă doar pe alocuri, iar timpul scurt în care aceste ploi se produc nu este suficient pentru ca apa să se infiltreze în sol și să contribuie la atenuarea secetei. În mod obișnuit, în anii precedenți, această situație se rezolva mai târziu, în lunile de toamnă, atunci când ploile devin mai persistente, precum acele ploi mocănești care durează o zi întreagă sau chiar mai mult", a precizat meteorologul de serviciu al ANM.

Inginerul Cornel Ilinca, lector la Facultatea de Hidrotehnică, Universitatea Tehnică de Construcții București, a explicat pentru Ziare.com cât ar trebui să plouă pentru ca necesarul de apă să fie acoperit.

„Regimul hidrologic actual este specific perioadei de ape mici (deficitare), atât pe râurile interioare, cât și pe Dunăre. Seceta hidrologică este un fenomen de lungă durată, iar un singur episod de precipitații abundente nu este suficient și nici așteptat, pentru refacerea debitelor pe cursuri de apă la nivelul necesar folosințelor hidroenergetice. Este nevoie de precipitații moderate cantitativ, dar continue, pe parcursul mai multor săptămâni. Prin urmare, seceta hidrologică va persista în luna august. Conform prognozei INHGA pentru luna august, debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va coborî la 1.400 m³/s, iar pe majoritatea râurilor interioare de pe teritoriul României se vor înregistra debite scăzute, situate sub 50% din mediile multianuale lunare", a declarat acesta.