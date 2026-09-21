Creierul nostru s-a conectat la o altă dimensiune acum 50.000 de ani "și ne-a turboalimentat inteligența" - spune o teorie radicală nouă
Postat la: 21.09.2026 |
Psihologul de cercetare Robert Epstein crede că creierul ar putea funcționa ca un transductor conectat la „Cealaltă Latură," din care primim informații care ne formează conștiința.
Această teorie a transducției neuronale (NTT) ar putea explica visele, conștiința, creativitatea, geniul și chiar saltul cognitiv brusc al umanității de acum 50.000 de ani, le-a spus Epstein altor cercetători la o conferință recentă. Cercetătorii au discutat despre posibile teste pentru NTT, în timp ce scepticii au pus la îndoială lipsa de dovezi sau modelul matematic al acesteia.
Robert Epstein, PhD, își amintește rar visele, dar unul recent i-a rămas în minte. Psihologul senior de cercetare călărea într-o mașină zburătoare condusă de mama sa tânără, care tot bombarda spre diferite clădiri de pe campusul Universității Harvard, pentru că avea un examen și niciunul dintre ei nu putea să-și dea seama unde trebuia să meargă. Epstein s-a agățat de partea de sus a mașinii, privind cum solul se apropie de el. Ceea ce simțea nu era teroare, ci „această emoție, această emoție incredibilă, din nou și din nou." Visul l-a determinat să se întrebe: „De unde naiba a venit un astfel de conținut?"
Epstein avea deja un răspuns, pe care l-a susținut timp de aproape un deceniu. Se rezumă în trei cuvinte: teoria transducției neuronale, sau NTT. Această teorie tratează creierul mai puțin ca generator de gândire și mai mult ca un transductor, un dispozitiv biologic care convertește o formă de energie sau informație într-o alta.
Conceptul în sine este departe de a fi exotic. „Toate organele senzoriale sunt transductoare," spune Epstein, co-fondator și psiholog senior de cercetare la Institutul American pentru Cercetare și Tehnologie Comportamentală. Ochii transformă lumina în semnale neuronale, urechile transduc undele de presiune a aerului, iar receptorii din nas răspund la substanțele chimice din aer. Chiar și pielea convertește presiunea, temperatura și textura în semnale neuronale. „Întregul corp este învelit în transductoare de la cap până în picioare," spune el.
Din partea sa, Epstein se concentrează pe creier ca pe un transductor care se conectează la o „Altă Latură" spirituală, metafizică. Nu pretinde că știe ce este de fapt „OS", dar posibilitățile includ o dimensiune superioară, un nivel de realitate cu frecvență mai înaltă sau un alt univers. Dar dacă o astfel de conexiune există, ce ar putea călători prin ea? Pentru Epstein, poate informație, inspirație, geniu-sau chiar motivul pentru care specia umană a fost „ridicată" la o inteligență superioară în primul rând.
Ceva ciudat și fără precedent s-a întâmplat acum 50.000 de ani, a spus el. Oamenii moderni din punct de vedere anatomic existaseră cu mult înainte, însă timp de milenii le lipsea explozia ulterioară de artă, limbaj și gândire abstractă, caracteristicile pe care le asociem cu oamenii moderni. Apoi, conform NTT, s-a născut un copil uman al cărui creier nu a realizat doar o conexiune transductivă, ci o „conexiune optimă" cu o inteligență superioară. Dacă trăsătura era moștenibilă și oferea un avantaj enorm în supraviețuire, a continuat Epstein, aceasta ar fi putut să se răspândească rapid prin populația umană.
„Tot ce trebuie să fac pentru a trece de la selecția naturală la NTT este să fac un mic salt," spune Epstein. „Cred, dar nu pot dovedi, că în timp ce evoluția producea noi specii pe parcursul a milioane de ani, producea și transductoare care ne conectau cumva la alte dimensiuni sau universuri."
„Poate că avem dificultăți în a ne aminti visele pentru că nu le generăm noi-pentru că sunt transmise din sistemul de operare."
Epstein a încercat să arate cât de departe poate merge ideea transductoarelor care ne conectează la un alt tărâm. Într-un articol preprint din 2026, aflat sub embargo, scris împreună cu Liancheng Zhao, pe atunci stagiar de cercetare la institutul de cercetare comportamentală și tehnologie al lui Epstein din California, cei doi au dezvoltat ceea ce numesc diagramele Epstein-Zhao: schițe simple care ilustrează canale ipotetice între creier și sistemul de operare. Prin varierea câtorva proprietăți-dacă informația călătorește spre sau departe de creier, „lățimea de bandă" a conexiunii, distorsiunea acesteia sau dacă conexiunea este ruptă-diagrama propune explicații NTT pentru fenomene care, în altă ordine de idei, par să aibă puțin în comun.
Lista lor variază de la conștiința obișnuită, vise, inconștiență, geniu, schizofrenie și gânduri intruzive-și continuă în teritorii mult mai controversate, inclusiv telepatia, amintirile din vieți anterioare, luciditatea terminală și comunicarea cu cei decedați. Lista se apropia de 90 de fenomene diferite.
Pentru conștiința normală, schița lor teoretizează o conexiune bidirecțională între creier și sistemul de operare. Pentru inconștiență, NTT propune că legătura este ruptă. Visurile inversează imaginea: un semnal puternic, dar distorsionat, călătorește într-o singură direcție, de la sistemul de operare către creier-explicația propusă de Epstein pentru conținutul bizar al visurilor. „Poate că avem dificultăți în a ne aminti visele pentru că nu le generăm-pentru că sunt transmise de la sistemul de operare," le-a spus el celor din cameră. Genialitatea, între timp, este reprezentată ca o conexiune deosebit de puternică, relativ nedistorsionată.
Și acesta este exact scopul de a pune astfel de fenomene disparate pe aceeași pagină. Epstein susține că puterea NTT constă în respectarea briciului lui Occam: ideea că, toate celelalte fiind egale, explicația cea mai simplă este preferabilă. În cazul NTT, asta înseamnă că un singur mecanism ar putea explica multe fenomene aparent nelegate. Se pare că NTT ar putea fi supus la testare-în până la 20 de moduri diferite.
Unii oameni de știință dețin deja instrumente care ar putea fi folosite pentru a aborda problema. Mayank Mehta, PhD, profesor la UCLA care conduce Centrul W.M. Keck pentru Neurofizică, a descris o cameră construită în laboratorul său care a fost protejată de interferențe electromagnetice externe și de sunet. Cercetătorii pot introduce câmpuri electromagnetice-chiar și unele extrem de slabe-și pot observa ce se întâmplă cu dendritele și activitatea cerebrală. Pentru Mehta, însă, posibilitățile sunt doar un punct de plecare: teoriile trebuie să devină cantitative, măsurabile și testabile experimental, a spus el.
Alysson Muotri, PhD, profesor la UC San Diego, aduce în discuție un alt teren experimental: organoizi umani ai creierului, țesuturi neuronale tridimensionale crescute din celule stem. O posibilitate ar fi să se efectueze experimente cu aceste organoide și să se presupună că orice comunicare ipotetică cu sistemul de operare implică câmpuri electromagnetice sau vibrații cuantice. Apoi ar încerca să blocheze acel semnal și să vadă ce se întâmplă. Problema, însă, este să știi ce să blochezi când natura sistemului de operare rămâne necunoscută. Când a fost întrebat dacă se gândește să înceapă astfel de lucrări în curând, Muotri a răspuns: „Da, da. Este o prioritate, nu-i așa?"
Deși cele două configurații de laborator ar putea oferi o oportunitate experimentală în viitor, alții sunt mai sceptici. Kenneth Kosik, MD, profesor de neuroștiințe la UC Santa Barbara, a numit inspirațiile bruște discutate la conferință „cu adevărat fenomenale", dar a spus că sentimentul nu era decât o fascinație.
Cea mai mare fricțiune a fost cu afirmația că informația ar putea veni dintr-un loc din afara creierului. De unde, exact? „Am încercat să împing puțin-nu am auzit niciodată o idee propusă de Epstein sau de oricine altcineva care să știe exact ce era această entitate," a spus Kosik. Pentru Kosik, o teorie a transducției ar trebui, în cele din urmă, să devină matematic tratabilă.
Epstein recunoaște „micul său salt" de la selecția naturală la NTT. Dar, dacă teoria ar fi pusă în cele din urmă pe o bază experimentală solidă, el crede că miza ar putea fi enormă. Orice ar putea exista de cealaltă parte a fost trimis conținut extraordinar la cel puțin unii dintre noi timp de 50.000 de ani. Cei care sunt deosebit de sensibili la această conexiune, susține el, ar fi putut primi unele dintre cele mai mari momente de inspirație ale umanității-de tipul celor asociate cu genii precum Einstein sau Beethoven.
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