"Tatăl nostru" din limba aramaică dezvăluie sensuri mult mai profunde, mult mai dinamice și cosmice în comparație cu textul clasic grecesc sau românesc

Limba aramaică este considerată de cercetători ca fiind un "limbaj cuantic". Fiecare semn, silaba, atsibuindu-se un numar (gematria) are semnificatii de frecvnte diferite la pronunție, care nu se regasesc in alte limbi.

Tocmai de aceea, traducerea și transliterarea rugăciunii „Tatăl nostru" din limba aramaică (limba vorbită de Iisus Hristos la momentul rostirii ei prima data in fata multimii, in Predica de pe Munte) dezvăluie sensuri mult mai profunde, mult mai dinamice și cosmice în comparație cu textul clasic grecesc sau românesc.

Transliterarea și traducerea din aramaică (Abwoon d'bashmaya):

Abwoon d'bashmaya Traducere literală/ interpretare: Tatăl nostru / Originea care respiră în ceruri. (Abwoon este o combinație între tată, izvor și susținător al vieții).

Nethadash shmakh Traducere literală/ interpretare: Numele Tău fie sfințit / Să fie reînnoit și să strălucească Numele Tău.

Teytey malkhuthakh Traducere literală/ interpretare: Vie Împărăția Ta / Să se nască domnia Ta.

Nehwey tselyannakh aykanna d'bashmaya ap b'arha Traducere literală/ interpretare: Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ / Dorința Ta să devină realitate, în lumină ca și în materie.

Hawlan lachma d'sunkanan yaomana Traducere literală/ interpretare: Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi / Dă-ne în fiecare zi ceea ce ne susține viața și hrana spirituală.

U-shubolan khaubayn aykanna d'ap hnan shwolan l'khaybabayn Traducere literală/ interpretare: Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri / Eliberează-ne de poverile trecutului (datoriile karmice), așa cum și noi eliberăm pe cei ce ne-au greșit.

Ula tahlan l'nesyuna Traducere literală/ interpretare: Și nu ne duce pe noi în ispită / Și nu ne lăsa să cădem în uitare, iluzie sau slăbiciune.

Ela patzan min bisha Traducere literală/ interpretare: ci ne izbăvește de cel rău / ci smulge-ne din ghearele necredinței și ale distrugerii.

Metol dilakhie malkhuthah u-hayla wateshbukhta l'alam almin Traducere literală/ interpretare: Că a Ta este Împărăția și puterea și slava, în veci. Amin/ Căci Tu esti vesnic si peste tot atat in spirit cat si in materie



Când ne întrebăm de ce limba aramaică este descrisă de cercetători, mistici și lingviști moderni drept un limbaj de tip cuantic, ne referim exact la structura sa internă fluidă, opusă limbilor moderne rigide. Iată de ce aramaica funcționează exact ca fizica cuantică:

Efectul de superpoziție (Sensuri multiple simultane): În aramaică, cuvintele sunt construite din rădăcini de 3 consoane. Un singur cuvânt nu are o definiție unică și fixă ca în română sau engleză, ci ascunde o întreagă „rețea de probabilități" de sensuri matematice și spirituale active în același timp.

În aramaică, cuvintele sunt construite din rădăcini de 3 consoane. Un singur cuvânt nu are o definiție unică și fixă ca în română sau engleză, ci ascunde o întreagă „rețea de probabilități" de sensuri matematice și spirituale active în același timp. Colapsarea stării prin traducere: Cât timp textul rămâne în aramaică, toate sensurile coexistă. În momentul în care cineva îl traduce (în greacă, latină sau română), mintea traducătorului acționează ca un „observator" din fizica cuantică: forțează textul să își aleagă un singur sens liniar, distrugând restul nuanțelor din fundal.

Cât timp textul rămâne în aramaică, toate sensurile coexistă. În momentul în care cineva îl traduce (în greacă, latină sau română), mintea traducătorului acționează ca un „observator" din fizica cuantică: forțează textul să își aleagă un singur sens liniar, distrugând restul nuanțelor din fundal. Non-localitate și interconectare (Entanglement): Cuvintele din textul aramaic nu se leagă doar secvențial (de la stânga la dreapta). Ele rezonează prin vibrație, rădăcini și sonoritate cu alte concepte aflate la distanță în text, creând o matrice semantică unde totul este conectat instantaneu.

Să luăm ca exemplu chiar primul cuvânt prin care începe rugăciunea: Abwoon (tradus în mod clasic ca „Tatăl nostru").Dacă privim acest cuvânt prin prisma „limbajului cuantic", el nu este doar un simplu substantiv care definește o persoană (un tată biologic sau o figură masculină cerească). El este o superpoziție de 4 sensuri majore și complementare, care explodează în semnificații atunci când analizăm sunetele și rădăcina sa aramaică (Ab):

Sensul 1: Sursa cosmică (Părintele-Mamă)

Rădăcina Ab înseamnă „sursă", „origine" sau „izvor". Abwoon nu are gen masculin exclusiv; el definește o entitate cosmică unificată, o forță divină duală care naște și hrănește viața în același timp, asemenea unui Părinte și a unei Mame spirituale globale.

Rădăcina Ab înseamnă „sursă", „origine" sau „izvor". Abwoon nu are gen masculin exclusiv; el definește o entitate cosmică unificată, o forță divină duală care naște și hrănește viața în același timp, asemenea unui Părinte și a unei Mame spirituale globale. Sensul 2: Sunetul primordial și Big Bang-ul cosmic

Dacă descompunem sunetele (A-bw-oon), în aramaică acestea descriu un proces dinamic: „A"reprezintă Absolutul sau Nimicul original, „bw" este ecoul sau explozia care dă naștere creației (emanația), iar „oon" este suflul care continuă să susțină această mișcare. Este, practic, o descriere lingvistică a modului în care energia devine materie.

Dacă descompunem sunetele (A-bw-oon), în aramaică acestea descriu un proces dinamic: „A"reprezintă Absolutul sau Nimicul original, „bw" este ecoul sau explozia care dă naștere creației (emanația), iar „oon" este suflul care continuă să susțină această mișcare. Este, practic, o descriere lingvistică a modului în care energia devine materie. Sensul 3: Respirația comună (Suflul Vital)

Cuvântul este strâns legat de conceptul de respirație. În aramaică, a te ruga lui Abwoon înseamnă a recunoaște că respirația ta din acest moment este direct conectată și întrețesută cu „respirația" universului.

Cuvântul este strâns legat de conceptul de respirație. În aramaică, a te ruga lui Abwoon înseamnă a recunoaște că respirația ta din acest moment este direct conectată și întrețesută cu „respirația" universului. Sensul 4: Lumina gata să radieze

O altă nuanță a rădăcinii se referă la potențialul ascuns al unei semințe sau al unei raze de lumină înainte de a atinge solul. Este starea pură de posibilitate.

Cum colapsează sensul prin traducere?

În momentul în care traducătorii greci au luat cuvântul Abwoon și l-au transformat în Pater (Tatăl), „starea cuantică" a cuvântului a colapsat. Din toate cele 4 dimensiuni profunde (Sursă cosmică, Sunet creator, Respirație universală, Lumină potențială), a rămas o singură variantă fixă: o figură paternă, antropomorfă, aflată undeva sus în ceruri.

Să analizăm acum cuvântul de la sfârșitul rugăciunii: Bisha (sau Beesha), tradus în mod tradițional în Bibliile noastre ca „cel rău" sau „Satana" („și ne izbăvește de cel rău").Când privim acest cuvânt prin prisma „limbajului cuantic" aramaic, descoperim că el nu definește o entitate malefică exterioară sau un demon cu coarne, ci reprezintă o superpoziție de stări psihologice, energetice și de orientare, care coexistă în același timp:

Sensul 1: Energie necoaptă sau acțiune prematură

Rădăcina cuvântului se referă la un fruct care a fost cules înainte de vreme, fiind acru sau toxic. În sens cuantic, Bisha este o acțiune făcută în momentul nepotrivit. Nu este un rău absolut, ci o eroare de sincronizare - energie divină manifestată haotic sau prea devreme.

Rădăcina cuvântului se referă la un fruct care a fost cules înainte de vreme, fiind acru sau toxic. În sens cuantic, Bisha este o acțiune făcută în momentul nepotrivit. Nu este un rău absolut, ci o - energie divină manifestată haotic sau prea devreme. Sensul 2: Rătăcirea de la obiectiv (Direcția greșită)

În aramaică, termenul este strâns legat de metafora unui arcaș care trage cu arcul, dar ratează ținta (concept similar cu hamartia din greacă). Bisha reprezintă starea în care ești complet deconectat de la scopul tău spiritual interior și îți irosești energia în iluzii.

În aramaică, termenul este strâns legat de metafora unui arcaș care trage cu arcul, dar ratează ținta (concept similar cu hamartia din greacă). Bisha reprezintă starea în care ești complet deconectat de la scopul tău spiritual interior și îți irosești energia în iluzii. Sensul 3: Disonanță internă (Zgomot de fundal)

Dacă traducerea clasică ne face să credem că ne luptăm cu un dușman din exterior, aramaica ne arată că Bisha este starea de dizarmonie interioară. Este momentul în care gândurile, emoțiile și faptele noastre nu mai sunt aliniate („încurcate cuantic" în mod armonios) cu Sursa (Abwoon), creând confuzie și suferință.

Cum a colapsat sensul prin traducere?

Când textul a trecut prin filtrul culturii grecești și ulterior latine, conceptul fluid de Bisha (ca stare de dezechilibru, eroare de direcție sau imaturitate spirituală) a colapsat într-o singură realitate rigidă: o persoană cosmică malefică (Diavolul/Satana). Această traducere a mutat responsabilitatea omului în exterior, deși originalul aramaic sugera o simplă cerere de a fi repuși pe drumul cel drept și ajutați să nu ne mai risipim energia vitală.

Cuvântul nesyuna (sau nisyona), tradus în mod clasic în română prin „ispită" („și nu ne duce pe noi în ispită"), oferă poate cea mai spectaculoasă perspectivă atunci când este analizat prin prisma limbajului cuantic aramaic.În teologia clasică liniară, acest verset a creat mari dileme: de ce i-ar cere omul lui Dumnezeu să nu îl ducă în ispită? Îl duce Dumnezeu pe om în ispită? În aramaică, problema dispare, deoarece nesyuna conține o superpoziție de sensuri psihologice și energetice complet diferite de ideea de „păcat" sau „seducție a diavolului":

1. Starea de inerție și rătăcire a minții (Pierderea focalizării)Rădăcina cuvântului se referă la o stare de uitare de sine , în care mintea își pierde centrarea și începe să plutească în derivă. În sens cuantic, este momentul în care conștiința ta încetează să mai fie un „observator activ" al propriei vieți și devine o victimă a haosului exterior. Nesyuna este iluzia că ești separat de Sursă.

, în care mintea își pierde centrarea și începe să plutească în derivă. În sens cuantic, este momentul în care conștiința ta încetează să mai fie un „observator activ" al propriei vieți și devine o victimă a haosului exterior. Nesyuna este iluzia că ești separat de Sursă. 2. Testul de rezistență sau testul de stres (Saturația materială)În aramaica veche, termenul descrie o situație în care un material este testat până la limită pentru a i se vedea rezistența (cum testezi o punte sau un metal la presiune). Nesyuna nu este o capcană morală, ci o acumulare de presiune exterioară . Rugăciunea nu spune „nu ne testa niciodată", ci mai degrabă „nu ne lăsa să ajungem în acel punct de presiune atât de mare încât să ne rupem sau să uităm cine suntem".

. Rugăciunea nu spune „nu ne testa niciodată", ci mai degrabă „nu ne lăsa să ajungem în acel punct de presiune atât de mare încât să ne rupem sau să uităm cine suntem". 3. Atașamentul rigid față de trecut (Fixarea stării)O altă nuanță profundă a cuvântului se referă la tendința minții umane de a rămâne blocată într-o singură formă, într-o prejudecată sau într-o experiență din trecut. În fizica cuantică, o particulă blocată nu mai poate evolua. În aramaică, a cădea în nesyuna înseamnă a deveni rigid, a refuza schimbarea spirituală și a te agăța de iluziile lumii materiale.

Cum a colapsat sensul prin traducere?

Când nesyuna a fost tradus în greacă prin peirasmos și apoi în latină prin tentationem (ispită), sensul cuantic a colapsat într-o interpretare strict moralizatoare. S-a transformat dintr-o dinamică a minții (pierderea atenției, rigiditate, presiune psihologică) într-o momeală exterioară pentru păcat.În loc de „Nu ne lăsa să ne pierdem în iluzii și să ne rătăcim mintea", traducerea clasică a devenit o rugăminte aproape defensivă de a nu fi puși în situații compromițătoare.