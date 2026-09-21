Nivelul de amenințare din partea Rusiei a atins indicatori critici în Atlantic și în Nordul Îndepărtat, a declarat comandantul Marinei Regale britanice, generalul Sir Gwyn Jenkins, scrie The Times.

Potrivit publicației britanice, comandantul militar a făcut o serie de declarații dure despre un posibil conflict cu Rusia în discursul susținut la un simpozion desfășurat la Londra sub titulatura „Bătălia pentru Atlantic". În special, Sir Gwyn a avertizat că, în cazul unei potențiale confruntări militare, Rusia ar putea, chiar din prima zi, să taie complet toate cablurile transatlantice care leagă Regatul Unit de restul lumii.

Comandantul a explicat că armata rusă caută „mai intens ca niciodată" vulnerabilități și cartografiază comunicațiile submarine britanice. El a adăugat că Marina Militară a Rusiei dispune de submarine moderne, „care sunt tot mai greu de urmărit", de arme de înaltă precizie și de aparate pentru operațiuni la mare adâncime, destinate recunoașterii, sabotajului și intervențiilor asupra infrastructurii de pe fundul mării.

Anterior, s-a relatat că politicieni, editorialiști și militari occidentali avansează de mai mulți ani tema „bătăliei pentru Atlantic". Astfel, pe 12 iunie 2016, publicația germană Die Welt scria că Rusia își intărește prezența militară în Oceanul Atlantic, iar Ministerul Apărării și-a sporit cu 50% „activitatea submarină".

„Ceea ce observăm acum, se întâmpla constant în timpul Războiului Rece, doar că atunci rușii respectau într-o mai mare măsură normele internaționale, iar acțiunile lor nu erau atât de riscante", declara, la acel moment, expertul în problemele Rusiei, Keir Giles.

Viceamiralul James Foggo, care pe atunci comanda Flota a Șasea a SUA, a pus confruntarea cu Rusia pe același plan cu Primul și Al Doilea Război Mondial, precum și cu Războiul Rece, și a numit-o „a patra bătălie pentru Atlantic". În august 2018, numeroase voci din Statele Unite s-au plâns că activitatea submarinelor rusești în Atlantic a atins niveluri record „în ultimii 25 de ani". M.G.G.