Consilierul județean Toader Constantin acuzat că ar fi violat un băiat minor de 16 ani

Consilierul județean Constantin Toader este acuzat că ar fi violat un băiat de 16 ani. Evenimentul s-ar fi petrecut săptămâna trecută, în sediul Partidei Romilor Sucursala Vrancea de pe strada Lupeni din Focșani. În ziua respectivă, în sediul acestei formațiuni s-ar fi aflat mai multe persoane, inclusiv minori. S-ar fi consumat băuturi alcoolice, iar ulterior s-ar fi ajuns la viol.

"La data de 17 septembrie a.c., în jurul orei 22:45, polițiștii Poliției Municipiului Focșani au fost sesizați de către o femeie, de 39 de ani, cu privire la faptul că, la data de 16 septembrie a.c., fiul său, de 16 ani, s-ar fi deplasat la un imobil din municipiul Focșani, împreună cu alți trei bărbați, unde ar fi consumat băuturi alcoolice, iar unul dintre bărbați, de 49 de ani, profitând de starea de vulnerabilitate a minorului, ar fi exercitat acte de natură sexuală asupra acestuia. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii întregii situații de fapt și luării măsurilor legale care se impun.", a transmis IPJ Vrancea.

Contactat telefonic, Constantin Toader a negat fapta. El a spus că s-a aflat în sediul Partidei Romilor în ziua respectivă, dar nu ar fi agresat niciun minor. "Este adevărat, am fost pe 16 septembrie la sediul Partidei Romilor din Focșani, unde am organizat ședința de partid următoare. Nu s-a consumat alcool și nu a existat niciun eveniment de natură penală. Totul e orchestrat politic de competitorul meu, care m-a amenințat în urmă cu ceva timp că voi avea probleme", ne-a declarat Constantin Toader.

Constantin Toader a fost liderul Partidei Romilor Vrancea, iar de curând conducerea centrală a decis înlocuirea sa din această funcție. El a fost ales consilier județean pe listele PNL Vrancea, în urma unui acord încheiat între filialele județene ale PNL și Partidei Romilor. La începutul lunii mai 2026, PNL Vrancea a decis, cu unanimitate de voturi, excluderea lui Toader Constantin din partid, hotărâre menținută ulterior de Curtea de Arbitraj a PNL, care, în data de 4 septembrie 2026, a respins ca neîntemeiat recursul formulat de acesta, decizia fiind definitivă și executorie în cadrul jurisdicției interne a partidului. Consilierul județean este cunoscut ca un susținător înfocat al actualului președente al CJ Vrancea Nicușor Halici! (M.G.G.)