După 25 de ani de studiu, un medic oncolog afirmă: "Există cu siguranță o viață după moarte!"

Un medic oncolog din Kentucky, care a studiat aproape 5.000 de cazuri de experiențe în apropierea morții în ultimii 37 de ani, susține că a ajuns să creadă că "există cu siguranță o viață după moarte".

Jeffrey Long era rezident în oncologie când a dat prima dată peste un articol care descria o experiență în apropierea mortii )near death experience - NDE).

El studia la o bibliotecă cum să trateze cel mai bine cancerul cu ajutorul radiațiilor, când a dat peste acest caz fascinant care a sfârșit prin a-i schimba viața. Până în acel moment, fusese învățat că oamenii erau fie vii, fie morți, dar iată că acest cardiolog descria experiența incredibilă a unui pacient care murise și apoi revenise la viață.

Long a fost dornic să afle mai multe despre NDE și a devenit atât de obsedat de ele încât, după rezidențiat, a înființat Fundația de Cercetare a Experiențelor de Moarte Apropiată, iar de atunci a colectat și studiat mii de NDE. Concluzia sa - există cu siguranță viață după moarte.

"Sunt un medic. Am citit cercetări asupra creierului și am luat în considerare toate explicațiile posibile pentru NDE-uri", a scris Dr. Long într-un eseu pentru Insider Magazine. "Concluzia este că niciuna dintre ele nu se susține. Nu există nici măcar o explicație fizică cât de cât plauzibilă pentru acest fenomen."

"Aceste experiențe pot suna clișeic: lumina strălucitoare, tunelul, cei dragi. Dar, după 25 de ani de studiu al NDE-urilor, am ajuns să cred că aceste descrieri au devenit tropi culturali pentru că sunt adevărate", a declarat oncologul. "Am lucrat chiar și cu un grup de copii sub cinci ani care au avut NDE-uri. Aceștia au raportat aceleași experiențe ca și adulții - și la această vârstă, este puțin probabil să fi auzit despre lumini strălucitoare sau tuneluri după ce mori."

Deși fiecare dintre cele peste 4.800 de experiențe în apropierea morții pe care le-a studiat în ultimele trei decenii și jumătate este diferită, multe dintre ele împărtășesc anumite tipare. De exemplu, aproximativ 45% dintre persoanele care au o experiență de moarte apropiată au, de asemenea, o experiență extracorporală, care poate fi descrisă ca fiind "separarea conștiinței lor de corpul lor fizic, de obicei plutind deasupra".

Se pare că, în timpul unei astfel de experiențe, o femeie și-a pierdut cunoștința în timp ce își călărea calul și, în timp ce corpul ei a rămas pe traseu, conștiința ei a călătorit împreună cu calul înapoi la ferma pe care o părăsiseră. Ulterior, ea a reușit să descrie cu exactitate ceea ce se întâmplase la fermă, chiar dacă trupul ei nu fusese acolo, iar cei prezenți i-au confirmat relatarea.

"În fața dovezilor copleșitoare, am ajuns să cred că există cu siguranță o viață după moarte", a declarat Jeffrey Long, adăugând că munca sa cu NDE-urile m-a făcut un medic mai plin de compasiune și mai iubitor.