Economist de top : „Carburanții ar putea ajunge la 12-13 lei/litru. Și știți de ce?"

Economistul Adrian Negrescu a explicat că deși România are petrol, nu-l poate folosi din cauza funcționării reduse a rafinăriilor. El estimează că prețul carburanților se îndreaptă spre 12-13 lei/litru și s-ar putea ca statul să compenseze o parte din prețul carburanților. E cel mai probabil ca statul sa compenseze de la buget ceea ce este peste 10 lei per litru.

„Ceea ce vedem noi, creșterile de prețuri aproape zilnice, reflectă primele de risc pe care petroliștii, pe care firmele de asigurări, le cresc de la o zi la alta. Deja vorbim de ce spuneați dumneavoastră, un preț de 12, chiar 13 lei pentru sortimentele premium de motorină, în primul rând. Și știți de ce? Pentru că, din păcate, importăm cam 80% din motorina pe care o consumăm în momentul de față din Turcia, în condițiile în care rafinăriile noastre sunt închise și cei de la Rompetrol și de la Lukoil, rafinăria OMV Petrom, funcționează la o limită redusă. Altfel spus, chiar dacă avem petrol, nu putem să-l folosim", a declarat Negrescu.

Economistul a făcut și o scurtă analiză a posibilelor măsuri prin care ar putea interveni Guvernul. „Nu văd în ce măsură va rezolva problema o decizie de a stopa exporturile, asta cred că se va dori, o stare de urgență prin care România să stopeze exporturile de carburanți. Iar de reducerea accizei cred ca nu se poate pune problema, în condițiile în care noi nu avem bani pentru a face acest lucru.

Cred că singura măsură este cea pe care am văzut-o deja pusă în practică, acei 85 de bani compensare pentru transportatori și pentru sectorul agricol. În rest, poate doar de la Uniunea Europeană să primim o linie de finanțare pentru a asigura genul ăla de compensare pe care am văzut-o în iunie 2022, pe vremea domnului Iohannis, acel 50 de bani pe litru, dar mi-e teamă că nici Europa nu are banii ăștia", a declarat el.

Negrescu a conchis că prețurile în creștere la petrol și gaze „riscă să ne ducă spre o recesiune puternică". Premierul Ilie Bolojan a discutat vineri cu ministrul Finanţelor şi cu cel al Energiei pe tema creşterii preţurilor la combustibili, anunţând că săptămâna viitoare va avea loc o nouă întâlnire pentru definitivarea unor soluţii care "să producă beneficiile maxime posibile, cu efecte adverse minime".

„Am analizat, cu datele pe masă, atât situaţia aprovizionării, evoluţia preţurilor şi estimarea dinamicii lor în următoarele zile, cât şi posibile soluţii de temperare a scumpirii carburanţilor. Verificăm cum se formează preţurile, pentru evitarea creşterilor speculative. Echipele tehnice vor lucra şi la sfârşitul acestei săptămâni", a scris Bolojan pe Facebook.

El a precizat că la începutul săptămânii viitoare va avea loc o nouă întâlnire pentru definitivarea acestor soluţii. „Nu sunt decizii uşor de luat. O încercare de bruscare a pieţei, printr-o plafonare arbitrară a preţurilor, poate conduce la penurie. Pe de altă parte, o scădere a accizelor trebuie să garanteze o reducere de preţuri şi să fie suportabilă de bugetul votat astăzi pentru 2026, în condiţiile reducerii deficitului", a explicat premierul.