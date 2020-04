Editie "incendiara" la Jocuri de Putere cu Oreste: "România raiul infractorilor"

"Îngrijorările noastre legate de spirala violentei crescânde, odată cu repatrierea interlopilor din cauza carantinarii planetare, s-au adeverit! Am asistat zilele acestea la scene grotești, cu maimuțe înfierbântate care au atacat violent trupele de jandarmi și polițiștii intr-un recital al sfidarii totale a Autorității statului roman", scrie Oreste pe facebook, in prefata emisiunii de la Realitatea PLUS de luni, de la ora 23,00.

"De ani de zile, presa scrie despre legăturile mai mult sau mai puțin la vedere dintre clanurile locale de interlopi și politicieni, polițiști și magistrați. Unii dintre ei, deși cocosati de dosare penale cu acuzații extrem de grave, au reușit, cu susținere politică și complicitatea autorităților, să se strecoare printre legi, proceduri, termene, amânări și in cele din urma să scape.

Trebuie sa înțelegem ca fenomenul infracțional din România nu ar fi proliferat atâta amar de vreme fără complicitatea unor politicieni, magistrați și polițiști! Poate ca a venit vremea unor operațiuni ample și dure, dacă tot ne aflam sub incidența ordonanțele militare, ca statul roman sa destructureze aceasta mafie, confiscând toate averile nejustificate, demolând toate pagodele sinistre fără autorizație și trimițând la ani grei de pușcărie toți "bombardierii" care își bat joc de România peste tot in lume! Vom dezbate tema alături de cei mai buni jurnaliști de investigații: Alecu Racoviceanu, Bogdan Comaroni și Stelian Negrea", adauga realizatorul emisiunii "Jocuri de Putere" de la Realitatea PLUS.