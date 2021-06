Elita NATO se antrenează în România. La ce capitol surprinzător îi surclasăm pe americani

Exerciţii militare complexe se desfăşoară în această perioadă în România. Acestea nu ar fi posibile fără efortul militarilor din logistică. Dacă americanii au nevoie de 10 oameni din acest departament pentru fiecare soldat implicat în exerciţiu, românii fac aceeaşi treabă cu doar 3 oameni.

Unul din cele mai complexe evenimente de instruire a Armatei Române de la declanşarea epidemiei de Covid-19 este Dacia 21 Livex, care reuneşte aproximativ 15.000 de militari, dintre care 10.000 români şi 5.000 din 17 naţiuni aliate şi partenere. Acesta se desfăşoară în mai multe poligoane din ţară, în perioada 4 mai - 15 iunie, iar vânătorii de munte braşoveni au un rol esenţial în derularea exerciţiului.

„Cel mai important eveniment de instrucţie al Brigăzii 2 Vânători de Munte «Sarmizegetusa» este exerciţiul Sarmis 21. În cadrul acestuia trecem prin mai multe faze de pregătire, acţiune şi evaluare. Prima etapă a durat o săptămână săptămână, perioadă în care comandamentul a fost evaluat privind modul de planificare şi conducere a unei operaţii militare, cu sprijinul camarazilor din Brigada 61 Vânători de Munte şi în coordonarea Diviziei 2 Infanterie «Getica». Au urmat alte săptămâni de exerciţii tactice, în care au fost evaluaţi toţi militarii, precum şi colaborarea dintre unităţi", a declarat colonelul Ilie-Marian Dragomir, - comandantul Brigăzii 2 Vânători de Munte „Sarmizegetusa".

Exerciţiul a fost planificat încă de la începutul anului. „Planificarea exerciţiului Sarmis 21 a început în luna februarie. Exerciţiul are acum în teren 715 militari, cu 101 mijloace tehnice, în raionul Grohotiş, Brădet, Trăistieni şi poligonul Măgurele. Este conectat la exerciţiul Getica 21, respectiv Dacia 21, care se execută în celelalte poligoane din ţară", a explicat maiorul Valentin Cânu, şef Operaţii şi Instrucţie, Brigada 2 Vânători de Munte Braşov.

Exerciţiile nu ar fi fost posibile fără implicarea militarilor din departamentul de logistică. „Totul începe din procesul de planificare a exerciţiului, unde se stabilesc elementele esenţiale: personalul participant, tehnica implicată, materiale, după care urmează acea cursă de a alerga şi a le obţine. Logistica reală îşi continuă activitatea cel puţin o săptămână după încheierea exerciţiului", a dezvăluit şeful logisticii reale pe timpul exerciţiului, maior Liviu Bârlă.

Acesta mai spune că americanii consideră că, pentru fiecare participant la o misiune, este nevoie de 10 persoane din logistică. Potrivit maiorului Liviu Bârlă, România are aproximativ 3 persoane din logistică pentru fiecare participant, dar acestea au o experienţă vastă şi fac faţă provocărilor.

O parte esenţială în confruntările moderne o reprezintă comunicarea care, în această perioadă, se face şi cu ajutorul computerelor. „Suntem la finalul unei etape pe care am început-o acum mai bine de trei ani, când am primit în dotare tehnică de ultimă generaţie - mă refer la partea de informatică - şi exerciţiul Sarmis 21, pentru specialiştii de comunicare şi informatică reprezintă o validare a muncii pe care am început-o acum trei ani", a precizat responsabilul în domeniul comunicaţiilor şi informaticii, căpitan Alexandru Munteanu.

Tot ceea ce se întâmplă în teren este efectul planificării comandamentelor. Astfel, tot în această perioadă, subunităţile au executat exerciţii de rezolvare a unor situaţii tactice.