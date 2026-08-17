Elon Musk vrea să ducă "supercomputerul" în spațiu. De la ce companie a ales cipurile pentru viitorul AI orbital

SpaceX a decis să construiască viitoarea sa infrastructură de inteligență artificială exclusiv în jurul acceleratoarelor Nvidia, iar planul nu se oprește la centrele de date de pe Pământ.

Elon Musk spune că tehnologia Vera Rubin va sta la baza proiectelor AI ale companiei, inclusiv a sistemului orbital Starmind, pe care SpaceX vrea să înceapă să îl lanseze în 2027.

„Am decis ca, de acum înainte, să construim exclusiv pe Nvidia, deoarece credem că arhitectura Vera Rubin este cea mai bună", a declarat Musk.

Decizia consolidează o relație deja existentă. xAI folosește acceleratoare Nvidia din generațiile Hopper și Blackwell pentru infrastructura sa, inclusiv pentru supercomputerul Colossus. AMD a demonstrat că Grok-1 poate rula și pe acceleratoarele Instinct MI300X, însă nu există informații că xAI le-ar fi folosit la scară mare.

Platforma Vera Rubin NVL72 nu este un simplu server. Sistemul integrează 72 de acceleratoare Rubin și 36 de procesoare Vera, conectate prin NVLink 6, alături de componente dedicate pentru rețea, stocare și securitate.

Nvidia susține că arhitectura poate antrena anumite modele AI folosind de patru ori mai puține GPU-uri decât generația Blackwell și poate oferi performanțe mult mai bune pentru inferență.

Pentru SpaceX, designul modular este important. Componentele pot fi instalate și înlocuite mai ușor, iar numărul conexiunilor realizate manual este redus. Adaptarea unei asemenea platforme pentru spațiu rămâne însă foarte complicată.

Un sistem cu zeci de acceleratoare consumă cantități uriașe de energie și produce multă căldură. În orbită, răcirea nu poate fi realizată prin convecție, iar energia termică trebuie eliminată prin radiatoare.

Componentele trebuie protejate și împotriva radiațiilor cosmice, variațiilor mari de temperatură și defecțiunilor care nu pot fi remediate ușor după lansare. SpaceX nu a explicat încă exact cum va rezolva aceste probleme.

Starmind face parte dintr-o strategie mai amplă prin care Musk vrea să construiască centre de date alimentate cu energie solară direct în spațiu și conectate prin legături optice.