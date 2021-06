Expert in fenomene meteo extreme, despre ciclonul care a facut prapad: "Va aduce precipitatii si vant intens"

Un ciclon care a facut deja prapad in Bulgaria, la Varna, a ajuns si in Romania, unde va zabovi cel putin pana vineri seara. Administratia Nationala de Meteorologie e gata sa emita coduri rosii, a explicat, la Digi 24, expertul in fenomene meteo extreme, Bogdan Antonescu.

"Ciclonul suna putin periculos, terminologia completa este de ciclon extratropical. Avem doua tipuri de ciclon: ciclonul cum a fost, de exemplu, Katrina, este un ciclon tropical - acela are structura clasica, spirala, ochiul furtunii si poate sa produca pagube foarte mari de la vant si precipitatii; ciclonul extratropical este ceea ce avem de obicei la latitudinea noastra - sunt structurile care au front rece si front cald, deci sunt structurile care se pot intampla oricand de-a lungul anului si pot sa produca precipitatii, intensificari ale vantului, fenomenele normale.

Ceea ce este in mod particular interesant cu acest ciclon este ca el cumva ajuta la dezvoltarea acestor furtuni, furnizeaza cumva o energie pentru aceste furtuni. Deja Romania are o masa de aer destul de umeda in regiune si atunci acest ciclon poate sa ajute la formarea de noi furtuni", a explicat Bogdan Antonescu. Specialistul a mai aratat ca ciclonul care a intrat in Romania va aduce precipitatii, in primul rand, posibil si vant, mai ales in Dobrogea, si probabil ca si sambata isi va mai face simtita influenta, dar dupa noaptea de vineri spre sambata fenomenele isi vor pierde din intensitate.

"Sezonul furtunilor, teoretic, nu se incheie, pentru ca el dureaza de undeva din mai pana in iulie - inceputul lui august. Motivul este simplu: avem incalzire de la soare, este cald afara, soarele incalzeste Pamantul, incalzeste atmosfera si au loc miscari ascendente si practic aceasta este situatia de instabilitate: o masa de aer care urca. Daca am ridica o particula dintr-aceasta calda de la suprafata si am lasa-o libera in atmosfera, ea ar urca singura, ca un balon de petreceri pentru copii. Aceasta este situatia de instabilitate. Daca balonul acela mai are si umiditate, atunci condenseaza si se formeaza norul.

Daca in mediul respectiv se schimba viteza si directia vantului, atunci avem si alt mecanism, din care putem sa producem supercelule sau furtuni care au timp de viata mare, deci toate lucrurile acestea, instabilitate, umiditate, forfecare, cand sunt in acelasi timp si in acelasi loc, este ca la pizza: avem toate ingredientele, putem sa producem furtuni", a mai explicat Bogdan Antonescu.