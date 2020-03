Expertii UE atrag atentia ca temperaturile de vara nu vor elimina, cel mai probabil, coronavirusul

Temperaturile de vara nu vor elimina probabil coronavirusul si toate statele europene vor ramane probabil fara locuri disponibile la terapie intensiva pana la jumatatea lui aprilie, a comunicat miercuri Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC). Informarea se bazeaza pe studii stiintifice.

ECDC mentioneaza cercetari care sugereaza ca virusul nu e mai putin periculos in conditii de caldura si umezeala, ceea ce reduce sperantele de atenuare la vara a epidemiei de COVID-19 in statele din emisfera nordica. "Nu exista pana acum dovezi ca SARS-CoV-2 (denumirea coronavirusului care cauzeaza epidemia actuala - n. red.) va prezenta o sezonalitate marcata de iarna, ca alte coronavirusuri", arata un raport al ECDC.

Analize preliminare ale epidemiei din China arata ca virusul are rate ridicate de reproducere in climat tropical umed, cum este cel din Guangxi si Singapore, ceea ce subliniaza, potrivit ECDC, "importanta implementarii unor masuri de interventie cum ar fi izolarea persoanelor infectate, distantarea la locul de munca si inchiderea scolilor".

ECDC a revizuit de la "ridicat" la "foarte ridicat" evaluarea riscului reprezentat de coronavirus pentru varstnicii si bolnavii cronici din Europa. Sistemele de asistenta medicala europene sunt in pericol de saturare. Modelul de prognoza arata ca numarul de locuri la terapie intensiva va deveni insuficient in toate statele europene la jumatatea lui aprilie, daca nu se iau masuri de crestere a capacitatii, in paralel cu limitarea extinderii epidemiei.

Pentru alte categorii demografice, pericolul virusului ramane "moderat", estimeaza ECDC. Tot "moderate" sunt si riscurile generale pentru tari care iau masuri de atenuare, cum ar fi inchiderea scolilor; in absenta unor astfel de masuri, riscurile sunt "foarte ridicate". Raportul se refera la toate cele 27 de state din Uniunea Europeana si la Regatul Unit, Norvegia, Islanda si Liechtenstein.

Autoritatile trebuie sa asigure echipament de protectie si sa stabileasca proceduri corespunzatoare de protectie a sanatatii personalului sanitar, care este tot mai expus la virus si poate sa il transmita pacientilor. ECDC arata ca in China pana la 10% din cazurile de infectare au fost in randul medicilor si asistentilor - mult peste media de 4% raportata de studiile anterioare. In Italia si Spania, tarile europene cel mai afectate de COVID-19, rata este de 9%, respectiv 13%.

Alte cercetari stiintifice citate de ECDC dovedesc ca virusul rezista pana la 3 ore in aer, 4 ore pe suprafete de cupru, 24 de ore pe carton si 2-3 zile pe plastic si inox, desi potentialul patogen scade.