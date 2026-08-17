Femeia care a înjunghiat patru bărbați cu o foarfecă în Londra ar fi româncă. Martor: „O cunosc de la centru"
Postat la: 06.08.2026 |
Femeia de 47 de ani reținută după atacul comis miercuri, 5 august, în Covent Garden, una dintre cele mai aglomerate zone turistice ale Londrei, ar fi româncă, potrivit unui bărbat care susține că o cunoaște dintr-un centru pentru persoane fără adăpost. Informația privind naționalitatea suspectei nu a fost însă confirmată oficial de Poliția Metropolitană, care nu i-a făcut publică identitatea.
Patru bărbați au fost răniți în atacul produs în jurul prânzului, pe Endell Street. Victimele, cu vârste de 34, 39, 42 și 52 de ani, au fost transportate la un centru pentru traumatisme majore. Doi dintre bărbați au fost externați, iar ceilalți doi au rămas în spital cu răni despre care medicii au precizat că nu le pun viața în pericol și nu le vor schimba viața, potrivit Daily Mail.
Femeia a fost arestată sub suspiciunea de vătămare corporală și deținere a unei arme ofensive. Polițiștii au ridicat de la locul incidentului o foarfecă despre care se crede că a fost folosită în atac. Primele informații ale anchetatorilor indică un incident izolat, posibil legat de probleme de sănătate mintală.
Suspecta, surprinsă de camere după atac
Imagini de supraveghere consultate de Daily Mail arată o femeie care ar fi suspecta mergând pe lângă restaurantul Rock & Sole Plaice, la ora locală 12.27, la scurt timp după atac. Aceasta purta pantaloni maro, un tricou alb și un cardigan bleumarin și a trecut pe lângă mai multe persoane aflate pe stradă sau la mesele unui restaurant.
Poliția și echipajele medicale au fost chemate pe Endell Street în jurul orei 12.30. Zona a fost izolată, iar un elicopter medical a aterizat în apropiere, în Trafalgar Square.
Un frizer de la salonul 2 Chairs Grooming Room a povestit că unul dintre răniți, acoperit de sânge, a intrat în local și a cerut ajutor. Bărbatul de 36 de ani susține că a pornit apoi în urmărirea suspectei, care l-ar fi amenințat înainte să fie reținută.
„Bărbatul a căzut în frizerie acoperit de sânge, cu o rană provocată prin înjunghiere în spate. Striga sunați la poliție, sunați la poliție. Am urmărit-o pe stradă", a declarat frizerul.
„Am crezut că este nebună, beată. Era clar că nu se simțea bine. Nu vorbea. Poliția a ajuns în câteva minute", a adăugat acesta.
Potrivit relatărilor martorilor, femeia s-ar fi apropiat mai întâi de oamenii aflați în fața Shaftesbury Theatre. Doi bărbați ar fi fost răniți în spate cu foarfeca, iar alte persoane ar fi fost atacate mai departe, pe Endell Street.
Carlos, prezentat de Daily Mail drept rezident al centrului pentru persoane fără adăpost St Mungo's, a susținut că o cunoaște pe femeia reținută.
„O cunosc de la centru, este româncă", a declarat acesta.
Bărbatul a spus, potrivit sursei citate, că femeia ar fi consumat droguri înaintea incidentului. „A tras puternic din pipa de crack astăzi, înainte să iasă și să-i înjunghie pe toți acei oameni", a susținut Carlos. Afirmația nu a fost confirmată de poliție sau din alte surse oficiale.
Până în prezent, autoritățile britanice nu au anunțat numele, cetățenia sau domiciliul femeii. Poliția a precizat doar că suspecta are 47 de ani și că se află în custodie.
„A fost complet aleatoriu"
Arjan Gjorga, proprietarul restaurantului Rock & Sole Plaice și martor al incidentului, a declarat că femeia era cunoscută de oamenii care lucrează în zonă.
„O văd tot timpul, este o persoană fără adăpost. Merge în sus și în jos pe stradă și cere ajutor, vizitează biserica de la capătul străzii", a povestit acesta.
Gjorga susține că victimele nu păreau să fi fost alese după un criteriu anume. „Cu toții am văzut agitația, oamenii fugeau. A fost complet aleatoriu, pur și simplu oameni aleși la întâmplare. A început brusc să-i înjunghie. Poliția a reacționat imediat, a arestat-o pe loc", a spus proprietarul restaurantului.
„Poliția a ajuns în câteva minute", a mai declarat el.
Serviciul de Ambulanță din Londra a transmis că apelul de urgență a fost primit la ora locală 12.29.
„Am fost solicitați astăzi, 5 august, la ora 12.29, în urma unor informații privind un atac prin înjunghiere pe Endell Street, WC2H", a declarat un reprezentant al serviciului.
„Am trimis un echipaj de ambulanță, un paramedic într-o mașină de intervenție rapidă și un ofițer pentru gestionarea incidentului. Am mobilizat și elicopterul medical al Londrei", a precizat acesta.
„Am acordat îngrijiri pentru patru pacienți la fața locului și i-am transportat pe toți, cu prioritate, pe cale rutieră, la un centru pentru traumatisme majore", a adăugat reprezentantul Serviciului de Ambulanță.
Într-o primă informare, Poliția Metropolitană a anunțat că cei patru bărbați au fost găsiți cu răni provocate prin înjunghiere după ce agenții au fost chemați în zonă, în jurul orei 12.27.
„De atunci, au fost transportați la spital și așteptăm informații actualizate despre rănile lor", a transmis inițial poliția.
O femeie de 47 de ani a fost dusă într-un centru de reținere, unde a rămas sub supravegherea autorităților. „Poliția rămâne în zonă, iar pe Endell Street și în zonele învecinate din Covent Garden a fost instituit un perimetru", a precizat instituția.
Anchetatorii consideră că a fost „un incident legat de sănătatea mintală" și au anunțat că o foarfecă a fost ridicată de la fața locului. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor și a motivului atacului.
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