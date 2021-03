Femeie din Iasi diagnosticata cu COVID-19 a nascut patru bebelusi perfect sanatosi. Care e explicatia

Majoritatea PNL-USR din Senatul Romaniei a dat unda verde SRI sa se implice in actul de justitie si sa racoleze magistrati. Proiectul de lege care interzice magistratilor sa colaboreze cu serviciile de informatii, inclusiv in baza protocoalelor si in cadrul echipelor mixte, a fost respins definitiv. Senatul permite serviciilor de informatii sa racoleze judecatori si procurori.