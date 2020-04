Femeie infectată cu coronavirus, deşi era izolată de trei săptămâni. Cum ar fi luat virusul

Rachel Brummert s-a autoizolat în locuinţa ei din Charlotte, Carolina din Nord, pentru că suferă de o boală autoimună care o face vulnerabilă la Covid-19. Ea a păstrat distanţa socială ca măsură de precauţie inclusiv în propria-i casă, soţul ei stând separat în altă cameră - relatează Daily Mail.

Cu toate acestea, a început să aibă simptome de îmbolnăvire: febră, tuse, pierderea mirosului, oboseală, dureri de cap şi dificultăţi de respiraţie. Testată, s-a dovedit a fi infectată cu coronavirus. Brummert crede că a luat virusul când un curier i-a lăsat o pungă cu alimente la uşă. Singurul contact scurt pe care Brummert l-a mai avut a fost cu farmacistul, în urmă cu trei săptămâni.

Bolnava spune că nu s-a gândit să poarte mănuşi atunci când a preluat punga, de pe verandă în casă: „Am crezut că făceam totul corect. Abia am avut vreun contact, de orice fel. Nici măcar nu am atins curierul. Sunt absolut îngrozită. Aşa bolnavă n-am fost niciodată şi nici aşa speriată. Din ce aud despre ventilatoare, e alarmant. Sunt terifiată că trebuie să merg la spital, dată fiind afecţiunea mea autoimună. Am avut gripă, asta nu e gripă. E cu totul alt monstru", a declarat femeia.