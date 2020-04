Firea a mintit cand a spus ca a investit 100 milioane de euro anual in spitale. Care sunt cifrele reale

Dupa ce s-a decis, prin ordonanta de urgenta, ca Ministerul Sanatatii sa preia unitatile sanitare din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, pe perioada starii de urgenta, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a comentat situatia.

Ea a fost intrebata la B1 TV daca ar fi de acord cu preluarea spitalelor aflate in administrarea PMB de catre Ministerul Sanatatii. Edilul Capitalei a spus atunci ca trecerea unitatilor spitalicesti in subordinea autoritatilor locale a avut loc din cauza resurselor financiare limitate ale ministerului si a explicat ce investitii s-au facut la Bucuresti.

"Este stiut faptul ca spre exemplu in Bucuresti, (...), de trei ani de zile, spitalele care apartin Primariei Capitalei sunt mult mai dotate, s-au facut investitii anual de 100 de milioane de euro in toate spitalele (...)", a spus ea. Astfel, Factual.ro a verificat cati bani a investit Primaria Capitalei in spitalele pe care le administreaza. In urma verificarilor, jurnalistii au descoperit ca Primaria Capitalei a facut urmatoarele investitii:

-146.283.355 de lei in 2017

- 86.596.072 de lei in 2018

- 108.879.180 de lei in 2019.

In total, Primaria a investit 341.758.607 de lei, adica 70.551.190 de euro. Practic, nici macar in total suma nu se apropie de cat a spus Firea ca s-ar fi investit anual.