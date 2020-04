Firea ii jecmaneste pe bucuresteni ca sa acopere falimentul Primariei Capitalei. Ei vor plati anul viitor taxe si impozite locale mai mari cu 3,8%

Taxele si impozitele locale vor creste in Bucuresti cu 3,8% in 2021, conform indicelui inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare adoptat in sedinta de joi a Consiliului General al Capitalei, cu 33 de voturi "pentru", trei "impotriva" si 13 abtineri.

In raportul de specialitate sunt invocate prevederile Codului fiscal, conform carora, "in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, de catre consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice".

Potrivit informatiilor publicate de MFP, pentru anul 2019, rata inflatiei este 3,8%. Conform proiectului, se mentine si in 2021 prevederea conform careia bonificatia pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie, a impozitului pe cladiri, terenuri si mijloace de transport datorate de contribuabili pentru intregul an este de 10%. In 2019, taxele si impozitele au fost majorate cu 4,6%, reprezentand indicele de inflatie. Primaria Capitalei explica intr-un comunicat, la momentul respectiv, ca prevederea legala este imperativa.

"Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal urmator. Conform articolului 491 alin.1 si alin. 2 din Codul fiscal, nivelul impozitelor si taxelor locale se indexeaza, anual, pana la 30 aprilie, de catre consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior. Avand in vedere faptul ca prevederea legala este imperativa, institutia noastra a pus in dezbatere publica proiectul de impozite si taxe locale pe anul 2020 ce prevede indexarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale cu un coeficient de inflatie de 4,6%", se arata intr-un comunicat al PMB.