Florin Cîţu, previziuni optimiste: "Economia României va ieşi din criză mai bine decât ne aşteptam"

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat că economia românească va ieşi din criza provocată de pandemia de coronavirus mai bine decât se estimase. Şi, în plus, va fi o economie mult mai puternică.

„Economia României va ieşi din această criză mai bine decât ne așteptam. Se vede deja că, în aprilie, firmele plătesc taxele. 90% din firmele din România sunt IMM-uri, își fac reconversia, produc măști, biocide, ventilatoare, au răspuns foarte bine și am încredere în economia românească și că va fi o economie mult mai puternică. Companiile plătesc impozite, în aprilie avem o situație OK raportat la criza puternică economică și de sănătate, suntem cam unde eram anul trecut, puțin sub ce eram anul trecut (...) au revenit la plata impozitelor și mă bucură, aveam niște estimări foarte dure pentru aprilie. Mă uit cum răspunde economia, am încredere că vom reveni mai puternici după această perioadă", a declarat Florin Cîțu.

Ministrul Finanțelor a vorbit şi despre „Programul VACANŢA MARE de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2/COVID 19", document elaborat de Institutul Naţional de Boli Infecioase Prof. Dr. Matei Balş. El este de părere că ideea formării unui Guvern paralel "Anti-Pandemie" este o idee „de sorginte comunistă sau fascistă".

Din punctul său de vedere, există un mare pericol, acela că liderii PSD, ALDE şi Pro România instigă la revoltă socială. „Sunt trei preşedinţi de partid care instigă la revoltă socială. Le spuneau oamenilor să iasă din casă, unii nu au votat prelungirea stării de urgenţă, acolo este problema, acolo trebuie să ne ducem. Avem oameni în Parlament care conduc partide şi instigă oamenii la revoltă socială. Nu fac altceva de când a început epidemia şi dau în fiecare seară mesaje alarmiste şi creează panică în societate", spune ministrul de Finanţe.

Florin Cîțu i-a numit recent pe cei trei lideri, Marcel Ciolacu, Călin Popescu Tăriceanu și Victor Ponta, „criminali" care „joacă poker" cu sănătătatea românilor, întrucât aceştia au refuzat să voteze în Parlament decretul prezidențial privind prelungirea stării de urgență.

Ministrul Finanţelor Publice ar putea emite în câteva săptămâni obligaţiuni pentru populaţie, atât în lei, cât şi în valută, a anunţat marţi seara ministrul de resort, Florin Cîţu. "Sunt în lucru la Ministerul Finanţelor Publice şi obligaţiuni pentru piaţa locală. Detalii nu vă pot da acum, dar sunt nu numai pentru lei. În câteva săptămâni cred că vor fi gata", a afirmat Florin Cîţu. El a adăugat că acum se parcurge procedura internă. Potrivit şefului de la Finanţe, în prezent instituţia pe care o conduce se finanţează doar de pe piaţa internă.

"Deocamdată ne finanţăm doar de pe piaţa internă. Ne uităm bineînţeles la finanţare pe piaţa externă. Am văzut că au început şi alte ţări să se finanţeze de pe piaţa externă şi luăm şi noi în calcul acest lucru. Dar, este adevărat, nu suntem în cea mai bună situaţie. Şi aici, repet, mesajele care vin din Parlamentul României ne fac foarte mult rău. Mesajele populiste. În momentul în care vrei să te împrumuţi de pe piaţa internaţională, investitorii se uită la cât de mult poţi să ai o consolidare fiscală în perioada următoare. Dacă văd că nu îţi pasă şi arunci cu banii în stânga şi în dreapta, nimeni nu îţi va da bani. Dacă vede că eşti un Guvern care ştie în ce situaţie este astăzi şi creşte deficitul doar pentru a consolida situaţia economică, veţi vedea că ne putem împrumuta. Depinde ce mesaj dăm investitorilor străini", a explicat Cîţu.