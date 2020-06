Fost sef al Politiei Rutiere, condamnat pentru abuz in serviciu. Jantele Mercedes primite pentru promovarea unor subalterni au fost confiscate

Curtea de Apel Timisoara a pronuntat miercuri prima sentinta in cazul sefilor din Politia Timis timisi in judecata pentru fapte de coruptie, arata adevarul.ro. Potrivit sursei citate, fostul sef al Politiei Rutiere Timis, Marcel Craciunescu, trimis in judecata pentru luare de mita, a fost condamnat cu suspendare pentru abuz in serviciu dupa ce judecatorul a schimbat incadrarea juridica a faptei.

Trei ani cu suspendare. Aceasta este pedeapsa primita de fostul sef al Politiei Rutiere Timis intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru luare de mita. Craciunescu a fost trimis in judecata pentru patru acte materiale de luare de mita, fiind acuzat ca "in luna martie 2014, in calitate de sef al Serviciului Politiei Rutiere Timis, a pretins si primit de la inculpatii Bledea Cosmin si Girbaci Vasilica, ofiteri de politie, pentru a propune avansarea acestora in grad profesional inainte de termen, o serie de accesorii auto in valoare de 2.000 euro, pentru autoturismul personal". De asemenea, Craciunescu a fost acuzat ca "la sfarsitul anului 2013 a pretins si primit de la inculpatii Draghici Sorin si Dinca Adrian, agenti de politie, accesorii auto in valoare de 8.000 lei pentru autoturismul apartinand sotiei sale si un aparat electronic". Potrivit DNA, Craciunescu a luat mita de la subalterni pentru a-i avansa sau pentru a le trece cu vederea anumite abateri.

Potrivit adevarul.ro, care citeaza sentinta pronuntata miercuri de Curtea de Apel Timisoara, judecatorul a schimbat incadrarea juridica a lui Craciunescu din luare de mita in abuz in serviciu in forma continuata si l-a condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare. De asemenea, judecatorii au dispus confiscarea de la Craciunescu a celor patru jante Mercedes primite "cadou" de la subalterni.

Potrivit sursei ciate, cei patru politisti acuzati de DNA ca l-au mituit pe fostul sef al Politiei Rutiere, Bledea Cosmin, Girbaci Vasilica, Draghici Sorin si Dinca Adrian, au fost achitati pe motiv ca "faptele nu au fost savarsite cu vinovatia ceruta de lege". Sentinta Curtii de Apel Timisoara nu este definitiva, putand fi atacata cu apel. Procesele care ii vizeaza pe ceilalti fosti sefi ai IPJ Timis trimisi in judecata pentru fapte de coruptie continua la Curtea de Apel Timisoara.