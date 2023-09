Furie în Ucraina după ce o solistă chineză interpretează Katiușa în ruinele teatrului din Mariupol (Video)

Pe internet circulă o înregistrare video cu o chinezoaică, care pretinde că este cântăreață de operă, și performează în ruinele teatrului din Mariupol provocând indignare în Ucraina, potrivit Sky News.

Teatrul din Mariupol a fost distrus de raidurile aeriene rusești în luna martie a anului trecut. Ucraina a cerut oficial o explicație din partea Beijingului cu privire la acest incident, potrivit Kyiv Post. „De mult timp nu au existat dansuri pe mormintele locuitorilor din Mariupol? Iată-le", a spus el. Cântăreața, Wang Fang, a fost însoțită de mai mulți bloggeri chinezi care au intrat în oraș, care se află în prezent sub controlul Federației Ruse.

Ieri, Petro Andriușcenko, un consilier al primarului exilat din Mariupol, a distribuit pe canalul său de Telegram videoclipul cu interpretarea femeii. „Rușii au adus la Mariupol o așa-zisă cântăreață de operă chineză „celebră", Wang Fang - atât de celebră încât nici măcar Google nu o recunoaște - și a interpretat cântecul „Katiușa" printre ruinele Teatrului Dramatic". El a adăugat: „Sper că spiritelor celor peste 600 de locuitori din Mariupol uciși de ruși le-a plăcut atât de mult încât o vor bântui cu orori pentru tot restul vieții ei."

#Chinese opera singer Wang Fang came to occupied #Mariupol and sang the Russian song "Katyusha" there. The #Ukrainian Foreign Ministry reacted to this cynical video:



"Ukraine expects from the Chinese side explanations of the purpose of stay of Chinese citizens in Mariupol, as... pic.twitter.com/qlnSneiySK