Gheșeft la Academia Romana: Cum primeau decedatii indemnizatii de merit. Suma se ridica la peste 3 milioane de lei!

Un casier de la Academia Romana este cercetat de politie si procurori dupa ce si-at fi insusit peste trei milioane de lei din banii institutiei. Banii figurau ca indemnizatii de merit platite catre unele persoane. Acestea erau insa decedate.

"Astazi, 04 martie 2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare doua mandate de perchezitie domiciliara si doua mandate de aducere intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de delapidare", a transmis Politia Capitalei.

Anchetatorii au descoperit ca, "in perioada 2004-2020, o persoana, in calitate de casier, in cadrul "Academiei Romane"ar fi insusit din casieria institutiei suma de 3.100.000 lei, suma justificata contabil in plati fictive catre persoane decedate, cu destinatia indemnizatie de merit". Cercetarile sunt continuate de Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice a Sectorului 1 sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.