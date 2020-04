Imagini inedite cu muntii Himalaya, dintr-o zona de unde nu erau vizibili. Atat de curat e aerul!

In contextul izolarii si incetarii activitatii in multe locuri si industrii, aerul a devenit atat de curat incat, pentru prima oara, locuitorii irasului indian Jalandhar au vazut lantul muntos Dhauladhar, parte din Himalaya.

O surpriza neasteptata, pe care nimeni nu si-a imaginat ca o va avea in aceasta viata, arata India TV. India e in stare de urgenta din 24 martie pana la 15 aprilie, iar efectele lipsei poluarii sunt tot mai vizibile. Imaginile care fac inconjurul Indiei si nu numai au fost susprinse vineri, la peste o saptamana de la impunerea starii de urgenta.

Oamenii au iesit pe acoperisuri sa imortalizeze ceea ce sunt convinsi ca nu vor mai vedea vreodata. "Niciodata nu am vazut lantul Dhauladar de pe acoperisul casei mele in Jalandhar... niciodata nu mi-am imaginat ca este posibil. Cea mai clara dovada asupra impactului poluarii asupra globului, din Europa pana in Africa", a scris pe Twitter unul dintre cei care au imortalizat momentul, jucatorul de cricket Harbhajan Singh.