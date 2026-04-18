Imediat după ce s-a redeschis Strâmtoarea Ormuz, Donald Trump anunță o întâlnire "specială și, posibil, istorică" cu Xi Jinping

Donald Trump a declarat pe reţelele de socializare că liderul chinez Xi Jinping este „foarte mulţumit" că strâmtoarea Ormuz „este deschisă şi/sau se deschide rapid". Trump a spus că în acest context se pregătește de marea întâlnire cu liderul Chinei, Xi Jinping, despre care arată că este posibil să fie una istorică.

Trump a mai afirmat într-o serie de postări pe platforma sa Truth Social că viitoarea lor întâlnire din China „va fi una specială şi, posibil, istorică... Se vor realiza multe lucruri!"

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, anunţase că transportul comercial prin strâmtoare era acum „complet deschis pentru perioada rămasă de încetare a focului", determinându-l pe Trump să salute această mişcare, dar şi să sublinieze că blocada navală a SUA asupra Iranului va rămâne în vigoare până la încheierea completă a conflictului.

Trump a mai spus că Iranul a acceptat să nu mai închidă niciodată strâmtoarea, dar acest lucru nu a fost verificat.

Abbas Araghchi, ministrul iranian de externe, a declarat vineri, printr-o postare pe platforma X, că „trecerea pentru toate navele comerciale prin strâmtoarea Ormuz este declarată complet deschisă pentru perioada rămasă de armistițiu", conform The Guardian și Reuters.

Trecerea prin strâmtoare se va face pe ruta coordonată anunțată de Organizația Portuară și Maritimă a Iranului, în conformitate cu încetarea focului din Liban, a declarat Abbas Araghchi.

În ciuda unui armistițiu de două săptămâni dintre SUA și Iran, care expiră marți, Iranul nu a ridicat până acum blocada asupra căii navigabile.

Teheranul a declarat că nu va exista nicio înțelegere atâta timp cât Israelul atacă Libanul.

Un alt lucru important de menționat este că, totuși, Iranul a declarat anterior că strâmtoarea este deschisă națiunilor care colaborează cu armata sa.

„Strâmtoarea Ormuz este complet deschisă și gata pentru afaceri și trecere deplină, dar blocada navală va rămâne în vigoare și va avea efect doar în ceea ce privește Iranul, până când tranzacția noastră cu Iranul va fi finalizată 100%!"

„IRANUL TOCMAI A ANUNȚAT CĂ STRÂMTOAREA IRAN ESTE COMPLET DESCHISĂ ȘI ESTE GATA DE TRECEREA COMPLETĂ. MULȚUMESC!", a scris Trump.