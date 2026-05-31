Armata SUA a lovit o navă comercială care încerca să intre într-un port iranian. Blocada maritimă a fost încălcată

Armata americană a lansat o rachetă asupra unei nave comerciale care încerca să pătrundă într-un port iranian, încălcând blocada maritimă impusă de Washington, a anunțat sâmbătă, 30 mai, Comandamentul Central al SUA, potrivit AP News.

Nava de marfă Lian Star, care naviga sub pavilionul Gambiei, a ignorat peste 20 de avertismente transmise de forțele americane pe parcursul nopții, în timp ce se îndrepta spre un port din Iran. În urma loviturii, vasul a rămas în derivă în Golful Oman.

Un oficial american familiarizat cu operațiunea, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că forțele SUA nu au urcat la bordul navei după incident.

Acesta este al șaselea caz în care armata americană oprește o navă ce încearcă să încalce blocada impusă împotriva porturilor iraniene. Potrivit datelor furnizate de Washington, o navă a fost autorizată să își continue călătoria, iar alte 116 au fost redirecționate de la intrarea în apele controlate de Iran.

Blocada a fost instituită pe 17 aprilie, după ce Iranul a decis să paralizeze traficul prin Strâmtoarea Ormuz, ca reacție la atacurile lansate de Statele Unite și Israel împotriva sa la sfârșitul lunii februarie. Deși un armistițiu fragil este în vigoare din 7 aprilie, tensiunile dintre cele două părți continuă să afecteze securitatea maritimă în regiune.

În prezent, sunt purtate negocieri privind prelungirea armistițiului cu încă 60 de zile, perioadă în care ar urma să aibă loc discuții referitoare la programul nuclear iranian.

Președintele american Donald Trump a cerut Iranului să renunțe definitiv la orice ambiții nucleare militare și să redeschidă imediat Strâmtoarea Ormuz pentru navigația internațională, fără taxe sau restricții. Liderul de la Casa Albă a solicitat, de asemenea, eliminarea minelor amplasate de Iran pe această rută strategică, potrivit CNN.

Reacția Teheranului nu a întârziat. Mohsen Rezaie, consilier al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei, l-a acuzat sâmbătă pe Donald Trump că „trădează diplomația pentru a treia oară", afirmând că autoritățile iraniene se așteptau la o astfel de poziție din partea administrației americane.