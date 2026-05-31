Consulul Rusiei la Constanța, surprins la o petrecere înainte de expulzarea din România. A ascultat muzică rusească

Postat la: 31.05.2026 |

Consulul Rusiei la Constanța, surprins la o petrecere înainte de expulzarea din România. A ascultat muzică rusească

Consulul Federației Ruse la Constanța, Andrei Kosilin, a fost surprins într-un restaurant din Constanța, acolo unde participa la o petrecere în cadrul căreia i s-a cântat în limba rusă, potrivit unor imagini difuzate de Antena 3.

Diplomatul rus mai are la dispoziție 48 de ore pentru a părăsi România, după ce a fost declarat persona non grata în urma unei decizii a Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Măsura a fost luată în contextul incidentului din Galați, în care o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe, rănind două persoane.

În urma deciziei, autoritățile române au anunțat și închiderea Consulatului General al Federației Ruse de la Constanța. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan la finalul ședinței CSAT, care a durat aproximativ două ore și jumătate.

Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe a convocat ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, fiind informat oficial despre decizia României de a închide consulatul și de a-l declara pe consul persona non grata. Potrivit ministrei de Externe Oana Țoiu, diplomatul are la dispoziție 72 de ore pentru a părăsi teritoriul țării.

Astfel, Andrei Kosilin ar trebui să părăsească România cel târziu duminică.

Incidentul care a dus la această decizie a avut loc în noaptea de joi spre vineri. Atunci o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe cu 10 etaje din Galați. Apartamentul de la ultimul etaj a fost distrus, iar o mamă și fiul ei, în vârstă de 14 ani, au fost răniți ușor. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate preventiv din imobil.

Cine e Andrei Kosilin

Consulul-general al Rusiei la Constanța este Andrei Alexeevici Kosilin, aflat la post din ianuarie 2023. Născut la 25 decembrie 1965, a absolvit Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moscova în 1991 și a ocupat de-a lungul timpului mai multe funcții în cadrul Ministerului de Externe al Rusiei, fie în centrala de la Moscova, fie la ambasada din România.

În perioada 2015-2022, a fost consilier în cadrul direcției din MAE rus responsabilă cu sudul Europei și Balcani. După ce Rusia a invadat Ucraina, Andrei Kosilin a fost numit consul-general al Rusiei la Constanța.

„Măsurile de represalii în legătură cu declararea consulului general al Rusiei drept persona non grata și închiderea consulatului general nu vor întârzia să apară" a spus Maria Zaharova, potrivit TASS. În asemenea situații, riposta este una reciprocă, adică expulzarea unui diplomat român din Rusia, de rang similar.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Consulul Rusiei la Constanța, surprins la o petrecere înainte de expulzarea din România. A ascultat muzică rusească

Postat la: 31.05.2026 |

0

Consulul Federației Ruse la Constanța, Andrei Kosilin, a fost surprins într-un restaurant din Constanța, acolo unde participa la o petrecere în cadrul căreia i s-a cântat în limba rusă, potrivit unor imagini difuzate de Antena 3.

Diplomatul rus mai are la dispoziție 48 de ore pentru a părăsi România, după ce a fost declarat persona non grata în urma unei decizii a Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Măsura a fost luată în contextul incidentului din Galați, în care o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe, rănind două persoane.

În urma deciziei, autoritățile române au anunțat și închiderea Consulatului General al Federației Ruse de la Constanța. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan la finalul ședinței CSAT, care a durat aproximativ două ore și jumătate.

Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe a convocat ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, fiind informat oficial despre decizia României de a închide consulatul și de a-l declara pe consul persona non grata. Potrivit ministrei de Externe Oana Țoiu, diplomatul are la dispoziție 72 de ore pentru a părăsi teritoriul țării.

Astfel, Andrei Kosilin ar trebui să părăsească România cel târziu duminică.

Incidentul care a dus la această decizie a avut loc în noaptea de joi spre vineri. Atunci o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe cu 10 etaje din Galați. Apartamentul de la ultimul etaj a fost distrus, iar o mamă și fiul ei, în vârstă de 14 ani, au fost răniți ușor. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate preventiv din imobil.

Cine e Andrei Kosilin

Consulul-general al Rusiei la Constanța este Andrei Alexeevici Kosilin, aflat la post din ianuarie 2023. Născut la 25 decembrie 1965, a absolvit Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moscova în 1991 și a ocupat de-a lungul timpului mai multe funcții în cadrul Ministerului de Externe al Rusiei, fie în centrala de la Moscova, fie la ambasada din România.

În perioada 2015-2022, a fost consilier în cadrul direcției din MAE rus responsabilă cu sudul Europei și Balcani. După ce Rusia a invadat Ucraina, Andrei Kosilin a fost numit consul-general al Rusiei la Constanța.

„Măsurile de represalii în legătură cu declararea consulului general al Rusiei drept persona non grata și închiderea consulatului general nu vor întârzia să apară" a spus Maria Zaharova, potrivit TASS. În asemenea situații, riposta este una reciprocă, adică expulzarea unui diplomat român din Rusia, de rang similar.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE