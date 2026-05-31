Consulul Rusiei la Constanța, surprins la o petrecere înainte de expulzarea din România. A ascultat muzică rusească

Consulul Federației Ruse la Constanța, Andrei Kosilin, a fost surprins într-un restaurant din Constanța, acolo unde participa la o petrecere în cadrul căreia i s-a cântat în limba rusă, potrivit unor imagini difuzate de Antena 3.

Diplomatul rus mai are la dispoziție 48 de ore pentru a părăsi România, după ce a fost declarat persona non grata în urma unei decizii a Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Măsura a fost luată în contextul incidentului din Galați, în care o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe, rănind două persoane.

În urma deciziei, autoritățile române au anunțat și închiderea Consulatului General al Federației Ruse de la Constanța. Anunțul a fost făcut de președintele Nicușor Dan la finalul ședinței CSAT, care a durat aproximativ două ore și jumătate.

Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe a convocat ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, fiind informat oficial despre decizia României de a închide consulatul și de a-l declara pe consul persona non grata. Potrivit ministrei de Externe Oana Țoiu, diplomatul are la dispoziție 72 de ore pentru a părăsi teritoriul țării.

Astfel, Andrei Kosilin ar trebui să părăsească România cel târziu duminică.

Incidentul care a dus la această decizie a avut loc în noaptea de joi spre vineri. Atunci o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe cu 10 etaje din Galați. Apartamentul de la ultimul etaj a fost distrus, iar o mamă și fiul ei, în vârstă de 14 ani, au fost răniți ușor. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate preventiv din imobil.

Cine e Andrei Kosilin

Consulul-general al Rusiei la Constanța este Andrei Alexeevici Kosilin, aflat la post din ianuarie 2023. Născut la 25 decembrie 1965, a absolvit Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moscova în 1991 și a ocupat de-a lungul timpului mai multe funcții în cadrul Ministerului de Externe al Rusiei, fie în centrala de la Moscova, fie la ambasada din România.

În perioada 2015-2022, a fost consilier în cadrul direcției din MAE rus responsabilă cu sudul Europei și Balcani. După ce Rusia a invadat Ucraina, Andrei Kosilin a fost numit consul-general al Rusiei la Constanța.

„Măsurile de represalii în legătură cu declararea consulului general al Rusiei drept persona non grata și închiderea consulatului general nu vor întârzia să apară" a spus Maria Zaharova, potrivit TASS. În asemenea situații, riposta este una reciprocă, adică expulzarea unui diplomat român din Rusia, de rang similar.