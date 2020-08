Incendiul din apropierea Capitalei: Mafia gunoiului e mai puternica decat guvernul PNL

Vlad Mixich, expert in politici publice de Sanatate, a criticat pe pagina sa de Facebook pasivitatea autoritatilor romane in contextul in care in nordul Captialei a izbucnit un nou incendiu si multi cetateni s-au plans de calitatea irespirabila a aerului.

"Un miros greu si innecacios de fum acopera satele din nordul Bucurestiului in noaptea de duminica spre luni, 10 august 2020. Sute de oameni suna la telefoanele de urgenta (la Garda de Mediu din nou nu raspunde nimeni). Li se raspunde ca sursa poluarii nu este cunoscuta si singurul lucru care poate fi facut este inchisul geamurilor. Pe grupurile sociale din zona alte sute se plang ca trebuie sa stea in plina noapte tropicala cu ferestrele inchise. In zona respira zeci de mii de oameni: copii, batrani, sigur si destui cu probleme respiratorii. Respirarea aerului poluat este una dintre cele mai sigure moduri de a te imbolnavi serios.

Nu se intampla prima oara. Din nou vor veni valuri de declaratii sforaitoare de la politicienii zilei, din nou ministrul Mediului va comenta ingrijorat ca se face tot ce se poate (Costel Alexe detine functia in prezent), din nou premierul Ludovic Orban se va declara ingrijorat, din nou primarul Firea va arunca vina pe altcineva. Experienta ne arata insa ca realitatea e probabil mai simpla: Mafia gunoiului (din afacerea asta mafiotii din sudul Italiei au castigat sute de milioane) e mai puternica decat guvernul PNL, cum a fost mai puternica si decat guvernele PSD. Stie unde si pe ce functionar sa unga, stie cum sa se ascunda, stie cat si carei organizatii de partid sa plateasca, stie cum sa faca bani, stie cum sa ne otraveasca... Pentru ei noi, toti ceilalti, suntem doar vite", a scris acesta pe pagina sa de Facebook.