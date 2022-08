Inchirieri auto Bucuresti extrem de avantajoase

In ultima perioada ofertele companiilor de inchirieri auto Bucuresti s-au bucurat de dinemica, diferenta dintre servicii a fost de fiecare data facuta de calitatea pusa la dispozitia clientilor de catre companiile din acest domeniu de activitate.

Daca ati planificat o excursie in perioada urmatoare sau doriti sa mergeti in concediu, masina personala va creaza neplaceri, ati nimerit unde trebuie, veti gasii cele mai atractive si mai bune oferte de inchirieri auto Bucuresti daca alegeti o companie profesionista si cu o vasta experienta in acest domeniu de activitate cum sunt cei de la Rent-a-car-otopeni.ro , la ei veti gasii cele mai bune si mai economice masini, de la gama economica pana la modele din gama medie sau de lux, si grupurile mari de persoane se pot bucura de cele mai avantajoase preturi, pentru acestia compania are la dispozitie masini din gama celor de 7 sau de 9 locuri, pentru ca oferta sa fie una completa, cei de la agentie va pun la dispozitie de fiecare data si servicii de inchirieri auto cu sofer.

Indiferent ca vei avea nevoie de o masina pentru cateva zile sau pentru o perioada ai lunga de timp tarifdele vor fi de fiecare data cat se poate de avantajoase. Experienta companiei este una extrem de vasta in acest domeniu de activitate, de peste 10 ani acestia furnizeaza cientilor persoane fizice dar si persoanelor juridice si turistilor straini cele mai bune masini la tarife cat se poate de bune, cu cat perioada de inchiriere va fi una mai mare cu atat tariful zilnic va fi unul mult mai avantajos. Iata in continuare care sunt beneficiile de care puteti avea parte din colaborarea cu aceasta companie;

Indiferent daca ai nevoie de o masina la aeroport daca vei calatorii aici ca si turist strain, sau daca vrei la adresa ta din capitala, reprezentantii companiei o sa iti livreze gratuit autoturismul, mai important decat atat este faptul ca masina poate fi livrata indiferent de ora la care o sa aterizati.

Nu veti avea limite de km, veti putea sa explorati o multime de locuri minunate de la noi din tara cu masina pe care o veti inchiria, nu veti platii absolut nimic in plus.

In costul de inchiriere veti avea inclusa asistenta rutiera, servicii complete de asigurari in caz de daune dar si asigurarile atat pe cea obligatorie cat si pe cea casco.

Aveti gratuitate la alegerea accesoriilor suplimentare cum ar fi gps auto sau un scaun de copil asta daca o sa calatoriti cu un minor.

Servicii de inchirieri auto adresate atat companiilor cat si persoanelor fizice din tara noastra.

Compania are o politica orientata de fiecare data catre nevoile de transport ale clientului, daca veti alege de la ei o masina o sa beneficiati de modele premium ce au un an nou de fabricatie, masinile sunt sigure si va vor facilita de fiecare data transportul. Aveti de asemenea posibilitati de plata multiple, puteti sa alegeti sa achitati contravaloarea serviciilor in numerar sau cu cardul de credit in functie de preferintee fiecarui client in parte. Strategia de inchirieri auto Bucuresti se va baza de fiecare data pe satisfacearea cerintelor pe care le au clientii, de fiecare data masinile vin la aeroport curate si in stare tehnica si estetica perfecta.

Avand in vedere faptl ca de fiecare data ofera clientilor o transparenta totala, atat in ceea ce priveste conditile de inchiriere cat si planul tarifar, ii recomanda pe acestia ca find una dintre cele mai bune alegeri de pe piata. Daca conduceti o companie si aveti nevoie de o flota de masini pentru proprii dumneavoastra angajati ati nimerit unde trebuie, ei sunt solutia cea mai buna de fiecare data, daca alegeti aceasta alternativa si doriti sa inchiriati o flota proprie, tarifele se pot negocia de fiecare data. Flota de autoturisme pe care acestia o pun la dispozitia dumneavoastra este compusa din modele din gama economica dar si din masini din clasa celor medii dar si a masinilor din gama celor de lux, preturile vor fi de fiecare data cat se poate de atractive.

Daca veti alege ca si turist strain alternativa de inchirieri auto Otopeni veti avea de fiecare data inclus si serviciul de asistenta rutiera precum si pe cel de consultanta, daca nu stiti ce masina sa alegeti un reprezentant al companiei este non stop disponibil sa va ajute cu cele mai bune informatii. Clientii care aleg compania pot fi consiliati si in privinta circuitelor turistice dar si a punctelor din tara pe care acestia le vor putea vizita. Daca va resimtiti destul de tare dupa o perioada extrem de aglomerata la birou, compania va poate pune la dispozitie acest serviciu de inchirieri auto Bucuresti si cu un sofer, pe toata perioada cat veti avea nevoie de serviciile acestuia el va poate sta la dispozitie.

Avantajele inchirierilor auto pentru companii

Daca detineti o companie profitabila si doriti sa faceti si mai multe economii, serviciile de inchirieri auto va sunt special destinate, la Rent-a-car-otopeni.ro veti avea la dispozitie o gama cat se poate de diversificata de masini pe care veti avea posibilitatea sa le inchiriati, de la gama medie pana la masini mici, preturile se pot negocia iar cheltuiala cu un astfel de serviciu este de fiecare data deductibila, daca masinile pe care le veti inchiria trebuie sa ajunga in service pentru reparatii, compania va poate pune la dispozitie alte masini pe perioada reparatiei. Iata cateva momente care sunt potrivite sa alegeti o companie ce va pune la dispozitie servicii si oferte de inchirieri auto;

Sa presupunem ca abia ati deschis o afacere si aveti nevoie de o masina sau de mai multe pentru angajati, decat sa achizitionati o flota proprie care poate fi de cele mai multe ori extrem de costisitoare, serviciul de inchirieri auto este mult mai avantajos pana iti vei pune la punct afacerea si vei intra pe profit.

In situatia in care veti avea proiecte in desfasurare in diferite zone ale tarii pentru o scurta perioada de timp, servicul de inchirieri auto Bucuresti poate fi extrem de avantajos in acest sens, atat cat vei avea nevoie de o masina o vei putea sa o inchiriezi.

In cazul in care este destul de dificil sa iti administrezi un parc propriu de masini, serviciul de inchirieri auto este extrem de avantajos.

Nu este nevoie sa investiti sume mari de bani in proprile parcuri auto , solutia se afla de fiecare data la doar un clik distanta, pe siteul celor de la Rent-a-car-otopeni.ro veti gasii lista actualizata de masini dar si termenii si conditiile pe care este necesar sa le indepliniti, daca veniti in tara pentru o perioada scurta de timp de la distante foarte mari, probabil ca avionul este o alegere, odata ce ati aterizat daca rezervati online o masina aceasta o sa va astepte la aeroport direct la terminalul sosiri.

In alta ordine de idei acaeasta companie va pune la dispozitie la cele mai bune tarife si serviciul de transfer de la aeroportul din Otopeni cdatre orice locatie din capitala sau catre orice oras din tara la preturi cat se poate de rezonabile, de cele mai multe ori acest serviciu este efectuat cu masini de 9 locuri, asta inseamna ca daca veniti cu o delegatie sau aveti ma multi prieteni cu care calatoriti acest serviciu este de cea mai buna calitate pentru dumneavoastra. Pe toata perioada cat se va desfasura contractul veti avea inclus si serviciul de asistenta dar si pe cel de inlocuire al masinii in cazul in care cea pe care ati inchiriat-o se va defecta.

Masinile din flota sunt foarte bine intretinute, anul de fabricatie este unul cat se poate de nou, asadar indiferent cat de pretentios ati fi, veti gasi la Rent-a-car-otopeni.ro servicii de rent a car Bucuresti la cele mai avantajoase tarife, nu in ultimul, rand masinile sunt de fiecare data asigurate, asadar nu veti avea de ce sa va faceti griji in privinta evenomentelor care pot sa apara. Programul acestora de lucru este unul non stop, indiferent de locatia de unde veti avea nevoie de un autoturism o sa gasiti solutia cea mai potrivita si mai avantajoasa, aveti de la masini de inchiriat cu transmisie manuala pana la masini din gama celor automate, de asemenea compania va pune la dispozitie de acum un an si masini electrice de inchiriat la cele mai bune tarife.

Daca aveti probleme cu masina personala sau daca in perioada urmatoare o sa veniti in tara pentru o scurta vizita, veti beneficia de cele mai bune servicii adaptate special nevoilor dumneavoastra de transport, tarifele vor fi si ele cat se poate de sigure si de avantajoae, nu ezitati pentru rezervare sa intrati pe site si sa completati formularul alocat aplicatiei.