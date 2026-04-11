Inteligența artificială a intrat într-o fază în care începe să amenințe Omenirea din ce în ce mai mult

Compania americană Anthropic a prezentat restrâns un nou model de inteligență artificială numit Claude Mythos, despre care au spus că poate nu doar să descopere vulnerabilități informatice, ci și să le exploateze la maxim, cu un nivel de eficiență extraordinar. Și mai grav, oficialii și experții citați vorbesc deja despre riscul ca acest model să poată să spargă sisteme critice, de la mari companii private până la zone sensibile de apărare națională.

Asta sună destul de terifiant și ar trebui să ne dea de gândit. Pentru că nu mai vorbim doar despre AI care răspunde la întrebări, scrie cod sau generează imagini sau cum le-am folosit până acum. Vorbim despre sisteme care pot identifica singure puncte slabe, pot construi un plan de atac și pot acționa cu viteză și precizie la o scară pe care oamenii nu o pot egala ușor sau poate chiar deloc.

Din cauza asta, modelul nu a fost eliberat comercial pentru publicul larg la fel ca celelalte modele ale companiei ci într-un cadru restrâns prin așa numitul Proiect Glasswing. Accesul a fost limitat, pentru că odată ce o asemenea tehnologie scapă larg în lume, poate ajunge la state ostile, grupări criminale și rețele care pot transforma internetul într-un câmp de luptă mult mai periculos decât este deja.

Compania susține că modelul a reușit să identifice și să exploateze vulnerabilități complet necunoscute până atunci în sisteme de operare și browsere importante. De asemenea, afirmă că a descoperit „mii” de probleme serioase de securitate, iar accesul la acest model este restricționat tocmai pentru că există riscul ca el să fie folosit în mod abuziv.

Anthropic mai spune și că, în unele cazuri rare observate la versiunile anterioare, modelul a luat decizii imprudente sau a părut că încearcă să își ascundă anumite acțiuni. Tocmai de aceea, compania încearcă să fie mult mai precaută cu felul în care oferă acces la astfel de sisteme.

Eduard Grigorescu