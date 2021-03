Interlopul Belu Florin, zis Ureche, retinut pentru viol. Locotentul Camatarilor a agresat sexual o fata pacalind-o cu realizarea unei reclame

Politistii din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat de 46 de ani, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de viol. A pacalit o tanara ca va aparea intr-o reclama publicitara, pentru o companie imobiliara, iar apoi a a agresat-o sexual.

O tanara l-a reclamat pe barbatul din Bucuresti in luna februarie a acestui an. Cei doi s-au cunoscut online, iar el i-a propus realizarea unei reclame. A acceptat si s-a dus in Bucuresti, unde a fost condusa de barbat intr-un apartament, prezentat drept locul filmarii. Ulterior, a agresat-o sexual. Barbatul a fost condus la audieri si este retinut. Este vorba despre Belu Florin, zis Ureche, locotenent al Camatarilor.

"In data de 02 martie 2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat de 46 de ani, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de viol. In fapt, in luna februarie a acestui an, o tanara a reclamat ca un barbat din Bucuresti, pe care l-a cunoscut in mediul on line, i-a propus realizarea unei reclame, pentru o companie imobiliara. Tanara a acceptat, iar la inceputul lunii februarie a venit in Bucuresti pentru realizarea materialului publicitar.

Din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca barbatul de 46 de ani, ar fi condus-o pe tanara la apartamentul, pe care l-ar fi prezentat ca model pentru reclama, iar ulterior, prin violenta, ar fi agresat-o sexual. Ieri, 02 martie, cel il cauza a fost condus la audieri, ulterior, in baza probatorului administrat fiind retinut. Cercetarile sunt continuate de Serviciul Grupuri Infractionale Violente si Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, sub aspectul savarsirii infractiunii de viol, urmand a fi prezentat magistratilor cu propunere legala", se arata in comunicat.