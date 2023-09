Kim Jong Un anunță lansarea unei noi super arme, înainte ca Putin să vină la cumpărături în Coreea de Nord

Coreea de Nord a anunţat vineri că a construit un "submarin nuclear tactic de atac" în cadrul eforturilor sale de a-şi consolida forţa navală, a indicat agenţia de presă nord-coreeană ACTC citată de AFP.

Informația vine în contextul în care Vladimir Putin și Kim Jong Un negociază un amplu acord pentru vânzarea de arme din Coreea de Nord către Rusia, informează Agerpres.

Acest nou submarin a fost prezentat miercuri la o ceremonie prezidată de liderul nord-coreean Kim Jong Un, care a declarat că submersibilul face parte din "progresul în viitor al Marinei în materie de armament nuclear", notează ACTC.

Lansarea submarinului, numit Hero Kim Kun Ok, "a marcat un nou capitol în consolidarea forţelor navale ale RPDC", potrivit agenţiei de presă nord-coreene care se referă la prescurtarea numelui oficial al Coreei de Nord.

În cursul ceremoniei, liderul nord-coreean a vorbit despre "planul strategic şi tactic de îmbunătăţire continuă a modernităţii forţelor submarine şi de suprafaţă şi de avansarea în viitor a armamentului nuclear al Marinei", potrivit ACTC.

El a subliniat de asemenea că "înarmarea Marinei cu arme nucleare devine o sarcină urgentă", notează ACTC. Joi, Kim Jong Un a inspectat submarinul care urma să efectueze o testare.

