Liviu Dragnea e ameninţat cu violul în penitenciar

Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a fost ameninţat cu violul în penitenciar, unde ispăşeşte pedeapsa de 3 ani şi 6 luni dată în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Informaţia a fost confirmată, joi, de avocatul său, Flavia Teodosiu.

Flavia Teodosiu a fost întrebată dacă este real că Liviu Dragnea a fost ameninţat cu violul în penitenciar, iar ea a explicat situaţia. „Este o plângere penală dacă este. Este un aspect care este nepublic, nu am ce să vă spun eu în plus. Ideea este următoarea: ce a subliniat bunul meu prieten şi coleg domnul Liviu Popescu este faptul că la data la care dânsul a fost încarcerat, respectiv domnul Dragnea, a existat o poziţie absolut inadmisibilă, a preşedintelui sindicatului din penitenciar, prin care, practic, şi indirect, dar în realitate în mod direct, îl ameninţa pe domnul Dragnea că dacă ajunge în penitenciar urmează să fie... verificat. Eu nu mă pot exprima la modul în care dânsul a înţeles să scrie... acest preşedinte al sindicatului. Mi s-a părut şi mie şi la data respectivă, mi se pare şi acum abominabilă o asemenea modalitate de exprimare a unui om, care, ce să vezi, are cu totul şi cu totul alte obligaţii în raport de ceea ce a scris", a explicat avocatul. Flavia Teodosiu a mai spus că în prezent acest moment trebuie depăşit, „întrucât ne aflăm într-o cu totul altă fază", cea în care Liviu Dragnea încearcă să fie eliberat.