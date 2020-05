Mai multi pacienti tineri cu COVID-19 au facut accidente vasculare cerebrale. Ce spune presedintele Societatii de Neurologie din Romania

Medicii americani au observat ca mai multi bolnavi de COVID-19 au facut accidente vasculare cerebrale, chiar daca erau tineri. Presedintele Societatii de Neurologie din Romania, Bogdan Popescu, spune ca, din fericire, Romania are mai putine cazuri de coronavirus decat au Statele Unite.

"Din fericire, Romania are mai putine cazuri de Covid-19 decat au Statele Unite, deci experienta noastra nu este atat de vasta pe cat este experienta colegilor americani. In experienta noastra, eu am avut un singur caz de accident vascular cerebral la pacienti cu COVID-19, care a fost la o persoana de 69 de ani, nimic neasteptat, nu a fost la un pacient foarte tanar", a spus Bogdan Popescu. Medicul, care lucreaza la Spitalul Clinic Colentina, spital de suport COVID-19, a precizat ca semnele unui accident vascular cerebral apar brusc.

"Poate sa fie o scadere a fortei musculare, adica simtim ca nu mai avem forta in mana sau in picior. Sau s-a strambat fata, a coborat coltul gurii. Asta este o modalitate de debut foarte frecventa. Sau nu mai simtim bine pe o parte a corpului. Sau nu putem sa mentinem mersul drept. Avem probleme sa ne coordonam mainile sau picioarele. Sau nu vedem intr-o parte. Sau, dintr-o data, nu mai intelegem bine ce spun cei din jurul nostru sau nu ne mai putem exprima in cuvinte. Astea sunt modalitatile cele mai fecvente de debut ale accidentului vascular cerebral", a trecut in revista Bogdan Popescu simptomele bolii.

Accidentele vasculare cerebrale sunt hemoragice, atunci cand un vas se sparge si sangele inunda creierul sau ischemice, atunci cand un cheag de sange blocheaza un vas. Cu cat un bolnav merge mai repede la medic, cu atat sansele de recuperare sunt mai mari.

"Pentru aceasta situatie, a accidentului vascular ischemic, exista pentru o parte dintre pacienti, care respecta anumite criterii, un tratament care se cheama tromboliza sau fibrinoliza si care este eficient in a salva din deficitul neurologic. Poate sa dizolve acel cheag de sange, sa restabileasca o irigare normala, corecta, fiziologica a creierului si in felul asta sa evite distrugerea de tesut cerebral", a precizat specialistul. Potrivit presedintelui Societatii de Neurologie din Romania, doar un medic poate evalua un pacient si alege terapia care ii poate salva viata, cu cat mai putine daune pe termen lung.