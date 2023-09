Marele beneficiu al somnului de după amiază: Ajuta la susținerea sistemului imunitar și stimulează memoria. Dar care sunt riscurile

În timp ce siestele pot fi dificil de integrat în viața unui adult, o mulțime de oameni reușesc totuși să le facă. Pew Research Center constată că o treime dintre adulți reușesc să doarmă puțin la prânz într-o zi obișnuită.

Bineînțeles, în ultima vreme s-a vorbit mult despre somn, inclusiv dacă acesta este chiar bun pentru tine. Dar medicii spun că există o mulțime de beneficii care pot fi obținute din a trage un pui de somn la amiază - mai ales dacă îl abordați corect.

La un nivel de bază, ațipitul vă poate ajuta să vă reîncărcați pentru restul zilei. „Somnul poate oferi un pic de răgaz în mijlocul zilei, ceea ce este util pentru a vă reîmprospăta fizic și cognitiv", spune Dr. Kelly Waters, specialist în medicina somnului și neurolog la Spectrum Health.

Dar multe dintre avantajele somnului sunt în concordanță cu beneficiile obținerii unui somn suficient în mod regulat, spune specialistul în somn Dr. W. Christopher Winter, autorul cărții „The Sleep Solution: Why Your Sleep Is Broken and How to Fix It".

„Este grozav dacă poți dormi între șapte și opt ore pe noapte. Dar, dacă nu puteți, un pui de somn este o modalitate bună de a umple acest timp", spune el.

Asta înseamnă că, dacă o faci cum trebuie, siestele te poate ajuta să te simți mai puțin somnoros, îți poate îmbunătăți capacitatea de învățare după aceea, te poate ajuta să îți amintești mai bine lucrurile și te poate ajuta să îți ții emoțiile sub control, spune Winter.

A trage un pui de somn atunci când ești bolnav este un semn că sistemul tău imunitar își face treaba, spune Waters. „Când ești bolnav, celulele tale imunitare eliberează mesageri chimici pentru a direcționa răspunsul organismului și vindecarea", explică ea. „Acești mesageri te fac, de asemenea, să dormi".

A trage un pui de somn poate permite, de asemenea, sistemului imunitar să facă ceea ce trebuie să facă pentru a te ajuta să te faci bine. „Deoarece funcția obișnuită a somnului este de a repara și întineri, este logic că atunci când ești bolnav, somnul te ajută să te repari și să te vindeci", spune Waters. A trage un pui de somn (sau mai multe) atunci când sunteți bolnav este „deosebit de util în special dacă boala ta interferează cu capacitatea de a dormi noaptea", spune Winter.

Siestele au fost legate de mai multe probleme de sănătate la adulți, inclusiv hipertensiune arterială și accident vascular cerebral. Un studiu recent efectuat pe 358.451 de persoane și publicat în revista Hypertension a constatat că participanții care de obicei ațipeau în timpul zilei aveau cu 12% mai multe șanse de a dezvolta hipertensiune arterială și cu 24% mai multe șanse de a face un accident vascular cerebral, comparativ cu persoanele care nu dormeau. Și, dacă persoana avea sub 60 de ani, dormitul în majoritatea zilelor creștea riscul de a dezvolta hipertensiune arterială cu 20% în comparație cu cei care nu dormeau niciodată.

Siestele mai lungi, cum ar fi o oră sau mai mult, au fost, de asemenea, legate de un risc mai mare de diabet, boli de inimă și depresie.

Dar Winter spune că este greu de spus dacă somnul în sine este cel care duce la aceste afecțiuni sau dacă acesta este un indicator al unei probleme de sănătate subiacente. „Studiile au dificultăți în a controla aceste variabile", spune el.

Cu toate acestea, Winter spune că există ceea ce el numește un „sweet spot" de somn. „Există o diferență între a fi un părinte de copii mici care trage un pui de somn pentru că a dormit doar patru ore și a trage un pui de somn de trei ore după ce a dormit opt ore în noaptea precedentă", subliniază el. „Cercetările au arătat că, atunci când indivizii nu dorm suficient, acest lucru duce la îmbolnăvire, dar când dormi în exces față de ceea ce ai nevoie, același lucru poate fi valabil."

Experții spun că somnul în timpul zilei poate fi util pentru o mulțime de oameni, dar nu toată lumea ar trebui să facă asta. „Siestele pot să nu fie utile dacă nu vă simțiți revigorat [când vă treziți], dacă aveți dificultăți în a dormi noaptea sau dacă nu puteți păstra un pui de somn la un interval de timp mai scurt", spune Waters.

Dacă aveți insomnie, este într-adevăr cel mai bine să evitați siestele dacă puteți, spune ea. „Creierul contabilizează o cotă zilnică de somn, iar somnul de la prânz diminuează această cotă", spune ea. „Există factori care se acumulează în timpul orelor de veghe și care declanșează somnolența. Somnolența îi reduce pe aceștia, iar mesajul de somnolență nu este la fel de puternic - astfel încât nu există un impuls atât de mare pentru a ajunge la somn și a rămâne adormit".

Winter recunoaște că devine „foarte atractiv" să tragi un pui de somn dacă te lupți cu insomnia. Dar, adaugă el, „trebuie să aveți grijă cu somnul după o noapte dificilă, pentru că ar putea perpetua problema".

A trage un pui de somn în timpul zilei ar putea ajuta creierul să rămână sănătos pe măsură ce îmbătrânești, potrivit unor cercetări recente. Studiul, care a fost publicat în revista Sleep Health, a analizat mostre de ADN și scanări ale creierului de la 35.080 de persoane cu vârste cuprinse între 40 și 69 de ani.

Cercetătorii au descoperit că participanții care dormeau în mod obișnuit aveau un volum total al creierului mai mare (care este legat de un risc mai mic de a dezvolta demență și o serie de alte boli) decât cei care nu dormeau. Acest volum cerebral era echivalent cu 2,5 până la 6,5 ani de îmbătrânire, au spus cercetătorii.

„Constatările noastre sugerează că, pentru unii oameni, somnul scurt în timpul zilei poate fi o parte a puzzle-ului care ar putea ajuta la păstrarea sănătății creierului pe măsură ce îmbătrânim", a declarat într-un comunicat autorul principal Victoria Garfield, cercetător principal la University College London.

Cercetătorii din acest studiu special nu au analizat cât de lungi au fost aceste sieste, dar studiile anterioare au constatat că siestele de 30 de minute sau mai puțin au avut cele mai bune beneficii pentru sănătatea creierului.