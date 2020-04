Marian Godina publica mesajul unui sef din Politie, care cere subalternilor sa dea mai multe amenzi

Politistul Marian Godina a publicat pe Facebook un mesaj trimis subalternilor de catre comisarul Cristian Tomi Dumitru, seful Politiei orasului Popesti-Leordeni (Ilfov), in care agentii erau criticati pentru numarul mic de amenzi date in martie si aprilie si li se cerea "indreptarea acestor indicatori."

"Politistii care nu indeplinesc acesti indicatori vor intocmi un raport justificativ in acest sens, pe care il vor prezenta conducerii!!!," mai scria seful Politiei din Popesti-Leordeni. Este vorba de amenzi date in baza legilor speciale, la Codul Rutier, la activitatile comerciale ilicite si la Legea privind paza bunurilor. Marian Godina explica demersul sau de a publica acest mesaj intern: "Ma zbat de ceva timp si dau explicatii referitoare la faptul ca politistii nu au norma de amenzi. Am facut-o din convingere. Ba chiar am intrebat pe un grup de politisti din toata tara, daca pe ei sunt presiuni sa dea amenzi. Mi s-a raspuns ca nu."

Agentul de politie mai arata ca pe timp de pandemie a scazut numarul de accidente de circulatie, iar activitatile comerciale sunt reduse, asa ca ar fi firesc sa scada numarul amenzilor in aceste zone. Godina mai povesteste cum a decurs discutia cu seful Politiei Popesti-Leordeni. "I-am scris domnului comisar si l-am intrebat daca mesajul ii apartine, deoarece vreau sa-l fac public si sa fiu sigur ca nu e vreun fake pe care mi l-a trimis cineva rau intentionat. Mi-a raspuns ca ii apartine, mi-a scris fraze intregi si, dupa ce l-am corectat, pentru ca limba romana nu parea a-i fi chiar cea mai buna prietena, m-a sunat pentru o mai buna intelegere si pentru a evita greselile, dupa cum mi-a spus.

I-am zis ca eu vad mesajul dumnealui ca fiind o presiune pusa pe agenti si un indemn de a da cat mai multe amenzi si ca sunt unul dintre cei care si-au tot batut gura ca nu exista norma de amenzi. Mi-a explicat ca e o interpretare gresita, ca situatia operativa de acolo impune sanctiuni si ca agentii s-au cam invatat doar sa verifice declaratia, fara sa verifice temeinic toate documentele soferilor.

De asemenea, mi-a spus ca au loc multe spargeri din societati pentru ca agentii de paza nu sunt verificati si sanctionati. Mi-a mai spus ca intr-o ora vede zeci de soferi fara centura. Altii circula beti, altii fara permis. De aceea, le-a cerut agentilor sa munceasca si sa verifice, nu neaparat sa dea amenzi," povesteste Godina. Potrivit politistului, explicatiile comisarului nu l-ar fi convins. "Pentru mine: o slaba activitate = putine amenzi, iar indreptarea indicatorilor = trebuie sa dati mai multe amenzi. Chiar ma intreb ce o insemna indeplinirea indicatorilor. O fi un numar fix de amenzi? 50, 100, 150? Cum indeplinesti indicatorii aia?," se intreaba retoric Godina.