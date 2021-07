Mihai Găşpărel, şeful Gărzii Forestiere, i-a trimis o poză la bustul gol cu "te iubesc" unui activist de mediu. Cică, din greseală!

Tulpina Delta a noului coronavirus, cea mai agresiva din cele aparute pana acum (de doua ori mai contagioasa decat virusul original de la Wuhan), face ravagii in Israel, unde 25% din persoanele care s-au vaccinat impotriva coronavirusului cu ambele doze au ajuns sa fie spitalizate in stare grava. Asta in conditiile in care Israelul a vaccinat 70% din populatie fiind prima tara care anunta atingerea obiectivului de "imunizare de turma" prin vaccin sau prin boala.