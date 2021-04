Militar condamnat cu executare dupa ce a fost reclamat de soacra. Cum a degenerat un banal conflict domestic

Un militar din Constanta a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu executare pentru ultraj dupa ce a lovit un politist care a intervenit pentru aplanarea unui conflict intre caporal si soacra acestuia. Sentinta Tribunalului Bucuresti nu este definitiva.

Tribunalul Militar Bucuresti a pronuntat la inceputul lunii martie o prima sentinta intr-un dosar de ultraj in care a fost trimis in judecata un militar din Constanta acuzat de ultraj. Dosarul penal pe numele caporalului a fost deschis in seara zilei de 17 iulie 2019. Era trecut de ora 22.00, cand politistii au fost sesizati de o femeie care au reclamat ca "ginerele sau, fiind in stare de ebrietate, a agresat-o fizic atat pe ea cat si pe fiica sa".

La fata locului a ajuns un echipaj de la Politia Nationala si un politist local. Chemati de soacra caporalului in casa pentru a sta de vorba cu el, politistii nu au avut nicio sansa de cooperare, militarul devenind violent. Astfel, barbatul a inceput sa sparga geamurile, fiind incatusat si condus la Politie. In momentul in care a ajuns in fata Politiei, unul dintre agenti a deschis usa autospecialei, iar militarul l-a lovit cu piciorul in zona coastelor pe unul dintre politistii din echipaj. In procesul in care caporalul a fost trimis in judecata pentru ultraj, politistul ultragiat a cerut daune morale de 20.000 de lei.

La procesul judecat la Tribunalul Militar Bucuresti, avocatul militarului a cerut achitarea aratand ca politistii au fost, de fapt, cei care au avut un comportament abuziv. "Desi ajung dupa aplanarea presupusului scandal si persoana care apelase serviciul unic 112 insista ca nu va face plangere si nici nu doreste sa se deplaseze la sectia de politie pentru niciun fel de sesizare sau audiere, acestia il trezesc din somn sau solicita sa fie trezit, il incatuseaza fara motiv si-l duc cu forta spre sectia de politie", a aratat avocatul militarului, la proces.

De asemenea, avocatul a mai aratat ca "inculpatul a fost agresat fizic in masina si la coborare cu spray paralizant, dovada fiind certificatul medico-legal care atesta vanatai si excoriatii, pentru ingrijirea carora a fost nevoie de 2-3 zile". "Agentii de politie au actionat abuziv, cu dubla masura, luand in serios presupusele injurii si amenintari, dar nu au luat in serios o tentativa de dare de mita, alegand sa intocmeasca un proces-verbal de predare-primire", a mai spus avocatul care a cerut achitarea clientului sau.

Prin avocatul sau, militarul a mai sustinut ca "nici in cursul urmaririi penale, nici in fata instantei, nu s-a administrat nicio proba directa, utila, concludenta si pertinenta, care sa ateste ca fapta ar fi fost savarsita de inculpat". "Pe inregistrarile video de la dosar nu apare niciun fel de lovitura, nu exista niciun martor ocular impartial, iar cele consemnate in rechizitoriu nu sunt sustinute decat de declaratiile persoanei vatamate, care prezinta neconcordante, si de cele ale martorului (colegul acesteia), pe care apararea le considera subiective", a mai punctat avocatul.

In ceea ce priveste circumstantele personale ale militarului trimis in judecata pentru ultraj, avocatul a aratat ca "acestea nu-l descriu ca fiind predispus pentru savarsirea unor astfel de fapte, precizand ca acesta este militar de cariera, la fel si sotia sa, nu are antecedente penale, este integrat social si are o relatie exemplara cu socrii, de mentionat fiind si faptul ca acesta le poarta numele, iar incidentul din seara respectiva a fost unul izolat pe fondul consumului de alcool". Judecatorul militar pe masa caruia a ajuns dosarul de ultraj l-a declarat vinovat pe militar, considerand ca imaginile surprinse de camerele de supraveghere dovedesc agresiunea asupra politistului.

"In imaginile de pe CD-ul depus la dosarul cauzei se observa cum agentul de politie coborat de la volan deschide portiera autoturismului din partea dreapta spate si incearca sa scoata o persoana din interior, reusind cu greu sa faca acest lucru. La minutul 22.51 se poate vedea clar cum agentul de politie il tragea din masina pe inculpat, care se lasase cu totul pe spate, pe politist, timp in care ajunge in fata inculpatului si politistul care coborase de pe locul din stanga spate, acesta din urma fiind lovit cu piciorul de inculpat in zona trunchiului.

Desi intervalul in care se petrece actul de violenta este scurt, momentul actului de violenta poate fi bine observat, desfasurandu-se chiar in timp ce grupul celor trei persoane trece prin zona ingusta de vizibilitate situata intre stalpul pe care se aflau doua indicatoare si portiera deschisa din dreapta-spate a masinii. Totodata, se vede ca inculpatul nu a fost lovit de politisti si nici nu au fost exercitate asupra lui alte acte de violenta care ar fi putut avea ca rezultat echimoze sau vanatai. Inclusiv lasarea sa pe sol s-a facut astfel incat sa nu cada si sa se loveasca", arata Tribunalul Militar Bucuresti, care a decis condamnarea caporalului la doi ani de inchisoare cu executare.

Tribunalul Militar Bucuresti a mai aratat ca, desi nu exista certificat medico-legal care sa ateste ranile suferite de politistul lovit, fapta este dovedita, iar pericolul social al faptei este unul "foarte ridicat". "Minimizarea atat de insistenta a consecintelor actului de violenta comis, reliefeaza un pericol social real, major, aspect care nu poate fi ignorant.De asemenea, atitudinea necooperanta a inculpatului scoate in evidenta pozitionarea sa subiectiva in raport cu asumarea responsabilitatii pentru fapta antisociala comisa si necesitatea tragerii sale la raspundere.

In acelasi timp, neasumarea responsabilitatii pentru infractiunea comisa si pentru consecintele grave ale acesteia, in conditiile in care starea de fapt este clara, probatoriul nelasand loc vreunei indoieli, vadeste lipsa de constientizare si de intelegere a semnificatiei antisociale a faptei savarsite si neacceptarea necesitatii tragerii sale la raspundere", a mai aratat judecatorul care l-a condamnat pe militar la doi ani de inchisoare cu executare.

Judecatorul a mai aratat ca "statutul profesional al inculpatului este deosebit de relevant". "Se retine ca acesta este gradat profesionist in cadrul Ministerului Apararii Nationale. Statutul de militar pretinde inalte standarde de tinuta morala si civica, disciplina si responsabilitate. Respectul fata de lege si fata de autoritate sunt, prin excelenta, cerinte de baza ale conduitei militare.

Se remarca, de asemenea, modul nesincer aparte in care inculpatul isi argumenteaza nevinovatia, sustinand fara probe si fara argumente valide, comiterea unor fapte penale de catre organele de politie, recurgand inclusiv la determinarea unor persoane din familia sa sa dea declaratii necorespunzatoare adevarului. Faptul ca, oricum, ipoteza elaborata nu i-ar justifica in vreun fel comportamentul este ignorat in apararile formulate", mai arata sentinta prin care militarul a fost obligat sa ii achite daune morale de 20.000 de lei politistului agresat. Sentinta de condamnare a militarului a fost contestata cu apel, care se judeca la Curtea Militara de Apel Bucuresti.