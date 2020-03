A aparut un ordin de zi al ministrului de Interne Marcel Vela in plina stare de urgenta. Prin Ordinul 54/ 28.03.2019 masinile de politie si cele ale jandarmeriei, in stare staionara, cu girofarele pornite vor reda la megafoane primele trei strofe din imnul national "Desteapta-te Romane".

Masura a starnit multe controverse, multa lume intrebandu-se de ce este nevoie de intonarea imnului in starea de urgenta instituita, mai ales ca lumea nu umbla pe strazi decat cel mult la magazinele alimentare, parcurile sunt inchise, marile bulevarde sunt pustii. Situatia aduce mai degraba a stare de razboi, mai ales batranii din case sunt panicati de situatie. Ministrul Marcel Vela nu a dat nicio explicatie pana la aceasta ora de ce este nevoie de o asemena masura care baga spaima in populatia si asa panicata de coronavirus. Intonarea imnului de stat aduce aminte de perioada comunista a regimului Ceausescu si de Revolutia din decembrie '89, accentuand tensiunile deja existente. (dupa document se poate vedea filmarea video cu punerea in aplicare a ordinului)

Redam mai jos ordinul ministrului: