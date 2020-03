Ministrul Sanatatii si-a dat demisia. Orban il propune pe Nelu Tataru

Ministrul Sanatatii, Victor Costache, si-a dat demisia, a anuntat joi premierul Ludovic Orban. In locul sau a fost propus secretarul de stat Nelu Tataru.

"In cursul acestei dimineti domnul ministru Victor Costache si-a prezentat demisia din functia de ministru al Sanatatii, din motive personale si profesionale. Am luat act de demisia ministrului. Il voi transmite presedintelui decizia, pentru a se putea emite decretul de revocare. Aproximativ 5 luni Victor Costache a condus ministerul, a facut parte din Guvern, am facut echipa.

Regret demisia, o inteleg, ii multumesc pentru buna colaborare. Ii voi propune presedintelui pentru functia de ministru al Sanatatii pe domnul Nelu Tataru", a anuntat Ludovic Orban.

Miercuri, Costache a anuntat ca a pregatit un protocol, cu profesorul Adrian Streinu-Cercel, pentru un program inovativ prin care sa fie testati pentru coronavirus toti cetatenii din Bucuresti, cu echipe mobile de testare, care vor merge din usa in usa.

Initiativa sa a starnit insa foarte multe critici, numeroase voci afirmand ca prioritate la testare ar trebui sa aiba cadrele medicale si locuitorii din Suceava, unde s-au inregistrat pana acum cele mai multe decese.