Mircea Badea are o teorie a conspiratiei incendiară: "Marcel Ciolacu are sosii. Prea e peste tot!"

"Marcel Ciolacu are sosii. Sau este ubicuu." Acestea sunt cele două ipoteze ale lui Mircea Badea în ceea ce-l privește pe Marcel Ciolacu. De ce? Pentru că premierul României, liderul PSD, este peste tot. Unde te uiți, dai de Marcel Ciolacu. „Chiar și când dormi, te bântuie", a zis Mircea Badea.

„Marcel Ciolacu este cel mai frenetic om. Unii spun că președintele Klaus Iohannis este cel mai leneș om de pe planetă. Eu nu spun că așa este, așa zic unii. Iar Marcel Ciolacu este pe tot terenul. Nu știu, dar am senzația că locuiesc cu Marcel Ciolacu. Mă întâlnesc cu el peste tot, eu necăutându-l practic. Nu mă refer fizic. Mă refer că pur și simplu este peste tot. Și în somn cred că te bântuie Marcel Ciolacu. Ba e în Israel, ba e în Ucraina, ba se luptă cu băncile în România, ba face super reforme fiscale, ba se răzgândește cu privire la cash, ba ne spune de Schengen, ba merge în Egipt și așa mai departe.

Nu știu dacă Vladimir Putin are sosii, dar cred că Marcel Ciolacu are sosii! Nu are cum să fie peste tot... Sau este ubicuu?! Ubicuitatea este proprietatea de a te afla în același timp în mai multe locuri. Ori este ubicuu, ori are sosii", a declarat Mircea Badea la Antena 3 CNN. „Pe cât de leneș le pare unora Klaus Iohannis, pe atât de frenetic și inuman (n.r. - în sensul că este un tăvălug și că este peste tot) mi se pare Marcel Ciolacu. Este tăvălugul Ciolacu", a mai spus Mircea Badea.