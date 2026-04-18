Mircea Dinescu are o primă reacție după ce casa lui de la Cetate s-a făcut scrum: "Voi renaște ca pasărea Phoenix"

Mircea Dinescu a reacționat pentru prima dată după ce casa sa de la Cetate, județul Dolj, a fost distrusă într-un incendiu provocat, potrivit anchetatorilor, de persoane necunoscute. Poetul vorbește despre un șir de incidente și spune că nu exclude ca atacul să aibă legătură cu episoade din trecut.

Într-o declarație acordată presei, Dinescu a descris pe scurt ce s-a întâmplat și a sugerat că nu este primul incident de acest fel. „E vorba despre o casă pe care o construisem în vie, o casă de lemn. Astăzi au început cercetările. Întâi mi-au dat foc la vie, acum câteva luni, și acum mi-au dat foc și la casă. Nu pot să spun concret, pentru că nu știu cine sunt vinovații", a spus Mircea Dinescu. Poetul a lăsat să se înțeleagă că ar putea exista și o motivație mai veche în spatele incidentului, fără a indica însă direct un responsabil.

Dinescu a făcut referire la perioada în care activa în presă și la o posibilă etichetare care i-ar fi atras antipatii. „Eu cred că aceasta e urmarea acelei afirmații a lui Ion Iliescu, când eram patron la Cațavencii. Nu înțeleg de ce mă înjură că am ajuns moșier. Le-a rămas ăstora în cap că eu sunt moșier, deși nu am avut niciodată mai mult de 50 de hectare", a declarat acesta. El a vorbit și despre frustrările sociale din România, sugerând că astfel de fapte pot avea și alte cauze.

„E și problema sărăciei... furăciunea aceasta din România nu e numai la nivel de politicieni, care e clar că au furat și au făcut praf țara aceasta în decurs de 30 de ani", a mai spus Dinescu. În ciuda pagubelor, estimate la aproximativ 100.000 de euro, poetul spune că nu se lasă descurajat și că va reconstrui. „Eu cred că voi fi ca pasărea Phoenix și voi renaște din cenușă", a afirmat Mircea Dinescu.

Polițiștii din Dolj au deschis un dosar penal pentru distrugere prin incendiere, după ce au fost sesizați că, în noaptea de 1 spre 2 aprilie, persoane necunoscute ar fi dat foc unei case din lemn aflate pe un teren extravilan din comuna Cetate. Locuința, care îi aparținea lui Mircea Dinescu, a fost distrusă în totalitate. Oamenii legii continuă cercetările pentru identificarea autorilor.