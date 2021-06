Misterul craterului urias aparut din senin langa o casa locuita

O groapa uriasa, cu un diametru de aproximativ 60 de metri, a aparut din senin pe un teren cultivat din centrul Mexicului, in Santa Maria Zacatepec, statul Puebla. Are o adancime de aproximativ 20 de metri si ameninta sa inghita o casa din apropiere, a declarat guvernatorul Miguel Barbosa Huerta, intr-o conferinta de presa, relateaza CNN.

Familia care locuieste aproape de crater a fost evacuata. Nimeni nu a fost ranit pana acum, dar guvernatorul i-a avertizat pe locuitori sa stea departe de zona. Cand a aparut, groapa avea un diametru de 5 metri, dar a crescut rapid, in doar cateva ore, a spus Beatriz Manrique, secretar de mediu pentru regiunea mexicana.

"Credem ca ar putea fi o combinatie de doi factori: inmuierea solului - intreaga suprafata era cultivata - dar si extractia apelor subterane, care a degradat solul", a spus Manrique. Oameni de stiinta si oficiali din institutii publice, inclusiv Comisia nationala pentru ape, fac o investigatie pentru a afla ce s-a intamplat, insa aceasta ar putea dura zeci de zile.

In ianuarie 2021, o imensa dolina a inghitit mai multe masini in parcarea unui spital din sudul Italiei. In septembrie 2020, un crater gigantic a fost descoperit in nordul Siberiei. Primul astfel de fenomen a fost inregistrat pentru prima data in 2014.