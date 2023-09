Miza traficului de droguri din România! Expert: 'De aici pleacă influența. Cine deține puterea?'

Presedintele Federatiei Neguvernamentala Antidrog CIADO, Gigel Lazăr, a arătat care este miza traficului de droguri din România. Precizările aceastuia vin în contextul în care tot mai mulți oameni sunt prinși că se droghează în România, ba mai mult unii dintre ei comit accidente mortale, cum e și cazul tânărului Vlad Pascu.

„Antidrog cand va fi, in rest de "bine" sa fie...288.000.000 euro! Declaratii, ingrijorari, angajamente si cam atat! Grea nuca pentru Guvernul României, pentru premierul Marcel Ciolacu. Ajung la vorba domnului Cătălin Predoiu - Ministerul Afacerilor Interne, Romania pierduta lupta (este prea mare hora pe cca 288 milioane euro la negru si numerar). De unde suma? Simplu 1 milion de consumatori (vorbim de droguri ieftine) ce sa zicem o "ard" pe distractie in wek. 1 mil x 30 lei (bland am fost cu costul) x 4 wek.luna x 12 luni = 288.000.000 euro.

De o luna mass media arata, explica, demonstreaza ei si? Stau si ma gandesc daca ar trebui pentru Moldova sau Ucraina (fara a dori o comparatie neaparat) sa miscam legi sa alocam resurse financiare, umane oare ar dura la fel de mult cum dureaza sa facem un sistem integrat antidrog pentru protejarea tinerilor romani? Ba sedinte, ba declaratii de presa, ba CSAT... Deci 288.000.000 euro numerar anual la negru ( si nu, nu am calculat drogurile de lux). De aici pleaca influenta. Cine detine puterea?", a explicat Gigel Lazăr, pe pagina sa de Facebook.