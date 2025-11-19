Moartea Dianei Șoșoacă putea declanșa un război internațional
Postat la: 19.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Dacă decesul Dianei Sosoacă ar fi survenit în timpul vizitei europarlamentarului român la Moscova s-ar fi putut declansa un conflict general. Pe tot parcursul șederii sale în capitala Rusiei, șefa SOS a avut parte de un tratament preferențial.
Potrivit propriilor declarații, Șoșoacă a fost unul dintre invitații Russia Today care s-a bucurat de maximă protecție. Motivul este unul surprinzător. Șefa SOS a dezvăluit că amfitrionii evenimentelor organizate de postul de televiziune Russia Today au fost foarte atenți cu ea. Se pare că Diana Șoșoacă ar fi fost tratată ca un personaj VIP de nivel mondial după ce a călcat pe pământ rusesc:
„Fraților, când am intrat în Rusia am fost preluată și tratată ca personal VIP. De la scara avionului am pășit într-o blindată pentru că oamenii au spus clar: Dacă Doamne ferește se întâmplă ceva cu dumneavoastră iese război internațional. D-abia se așteaptă să fie ceva. Totul pentru că eram un membru al Parlamentului Europei, președinte de partid parlamentar și europarlamentar, iar cu asta nu te joci", a dezvăluit Diana Șoșoacă.
Acuzată și bănuită că ar avea relații foarte apropiate cu autoritățile de la Moscova, Diana Șoșoacă a participat la evenimentele prilejuite de aniversarea a 20 de ani de înființarea postului Russia Today, Vizita româncei la Moscova s-a consumat în septembrie 2025 și a fost criticată vehement de o parte a opiniei publice din România. Diana Şoşoacă a fost singurul europarlamentar căruia preşedintele Putin i-a mulţumit personal pentru participare.
Şoşoacă a postat pe pagina sa oficială de Facebook discursul susţinut de Putin la eveniment. Într-un alt comunicat, partidul Dianei Şoşoacă relatează despre interviul acordat de aceasta postului Russia Today, în care a susţinut că "trăim într-o dictatură a minciunii şi a manipulării", iar "Uniunea Europeană s-a transformat într-o mafie globală care impune gândirea unică, distruge credinţa, cenzurează presa liberă şi persecută pe oricine are curajul să spună adevărul".
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cel mai lung pod din lume: două ore de călătorie spectaculoasă pe 160 de kilometri
Un pod feroviar din China este considerat cel mai lung din lume. Calatorii au nevoie de doua ore pentru a-l traversa și ...
-
Bill Gates cere ca minorilor să le fie interzise telefoanele mobile: Ironia e că părinții sunt protectori
Omul de afaceri Bill Gates cere la tinerilor și copiilor sa le fie interzis accesul la telefoane mobile. Gates spune ca ...
-
Tupeu de borfaș: Mitică Dragomir a cerut dar nu a primit de la instantă ordin de restricție contra lui Marian Ceaușescu!
Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, nu a primit ordinul de protecție cerut impot ...
-
Alegeri pentru șefia AMEPIP. Cei șase candidați care au rămas în cursă și posibilitatea ca intr-o saptamana România sa piardă 330 de milioane de euro
În cursa oficiala pentru selecția conducerii Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Între ...
-
Google îți caută bilete de avion cu cel mai mic preț. Flight Deals și noile funcții AI sunt lansate global, inclusiv în România
Google trece la nivelul urmator in zona de calatorii și transforma planificarea vacanțelor intr-o experiența condusa apr ...
-
Merită investiția într-un frigider side by side? Avantaje și dezavantaje
Te gandești sa-ți schimbi frigiderul și te intrebi daca un model side by side este alegerea potrivita? Asemenea decizii ...
-
Compania aviatică rusă Pobeda a testat în premieră un robot umanoid în rol de însoțitor de zbor după ce un altul a căzut in cap la lansare
Companie aeriana rusa Pobeda a devenit prima companie din lume care a introdus un robot umanoid in rol de insoțitor de b ...
-
Că tot luăm bani de la educație ca sa-i dam la inarmarea Ucrainei: România se prăbușește în clasamentul mondial al universităților
Universitațile din Romania apar doar de 15 ori in cel mai nou clasament global dupa domenii de studiu, Shanghai Global R ...
-
Oamenii de știință au descoperit o „a treia stare" între viață și moarte, unde celulele moarte se pot autoorganiza în noi forme de viață
Descoperirea „starii a treia" - faza in care celulele provenite din organismele decedate se reorganizeaza in entit ...
-
"Un spectacol!" Ambasada Rusiei, despre acuzațiile României privind încălcarea spațiului ei aerian
Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei, unde i-a ...
-
Flynn: SUA au pierdut conflictul din Ucraina
Fostul consilier pentru securitate naționala din primul mandat al președintelui Donald Trump, general-lt. in retragere M ...
-
Profitând de ceața deasă și absența dronelor aeriene, o coloană de tancuri rusească a atacat. Ceva robotizat la fel de periculos îi aștepta însă dincolo
Profitand de ceața densa de iarna din weekend, care facea imposibila folosirea eficienta a dronelor aeriene, o coloana m ...
-
FMI vrea să pună bomboana pe coliva economiei românești. Ne impune sa instituim impozitul progresiv pe venituri
Ciprian Pandea, secretarul Comisiei de buget finanțe din Camera Deputaților, a respins luni propunerile FMI de introduce ...
-
TikTok a sesizat autoritățile că un cuplu din Galați și-a violat bebelușul de trei luni și fetița de 1 an și 7 luni și au încercat să le transmită live. Au fost arestați preventiv 30 de zile
TikTok a sesizat autoritațile dupa ce un cuplu din Galați și-a violat bebelușul de trei luni și fetița de 1 an și 7 luni ...
-
Cât vom trăi la mijlocul acestui secol după ce s-a calculat speranta de viata a românilor pana in 2050
Nivelul speranței de viața la naștere oglindește masura in care un locuitor al unei țari are un nivel de trai ridicat, a ...
-
Sorin Ovidiu Vântu: Simion e bou sinistru! Acuzații fără precedent la adresa liderului AUR
Sorin Ovidiu Vantu a oferit, zilele trecute, un interviu lui Dan Diaconescu. Controversatul milionar s-a transformat int ...
-
Fatete dentare din zirconiu sau ceramica pentru un aspect natural?
Fațetele dentare se aplica pe partea vizibila a dinților pentru a imbunatați aspectul estetic al acestora. Seamana cu ni ...
-
O zonă tot mai slabă a câmpului magnetic al Pământului amenință funcționarea sateliților. Anomalia Atlanticului de Sud s-a extins considerabil
Oamenii de știința avertizeaza ca o zona slabita a campului magnetic al Pamantului, aflata deasupra Atlanticului de Sud, ...
-
Lumea formează „state digitale" bazate pe inteligență artificială - proiect avansat al companiilor Big Tech
În mai 2025, OpenAI a prezentat oficial OpenAI for Countries, o noua inițiativa globala menita sa sprijine guverne ...
-
Minoră de 13 ani, agresată sexual și tâlhărită în liftul unui bloc din București - Bărbatul a blocat ascensorul între etaje
O fata in varsta de 13 ani a fost agresata sexual și talharita in liftul blocului in care locuiește, situat in Sectorul ...
-
Mancatul optim pentru prelungirea duratei de viata umana este asemeni alimentarii bateriilor de smartphone: intre 20-80%!
Hara hachi bu este un stil de viața din Japonia și iși are originea in tradiția chineza antica ce se inspira de la Confu ...
-
Comisia Europeană ia în considerare introducerea de taxe pentru alimentele procesate nesănătoase. Producătorii ar fi motivaţi să-şi facă produsele mai sănătoase
Comisia Europeana ia in considerare propunerea unei taxe pentru alimentele ultra-procesate cu continuturi ridicate de gr ...
-
Pensionarii speciali ar putea rămâne fără locuințe de serviciu. Cei din Justiție plătesc chirie de cel mult 200 de lei
Pensionarii speciali din ministerele Apararii, de Interne și Justiției risca sa ramana fara locuințe de serviciu pentru ...
-
Mâncarea de post duce la creșterea glicemiei, rezistenta la insulina și sindrom metabolic. Românii fac greseli alimentare care ii imbolnavesc in loc sa-i vindece!
În perioada postului, daca dorim sa ne mentinem o buna stare de sanatate, trebuie sa avem o alimentatie variata si ...
-
Warren Buffet, mișcare interesantă pe piața investițiilor: vinde acțiuni la Apple și mută capitalul spre o altă companie mare. Ce semnal transmite
Berkshire Hathaway a anuntat o participatie de 4,3 miliarde de dolari in Alphabet, compania-mama a Google, si a continua ...
-
Oamenii de știință sunt aproape de o descoperire cu adevărat revoluționară: semnale ce indică o posibilă a cincea forță a naturii
Într -un domeniu al fizicii atomice, unde precizia și predictibilitatea par a fi la ele acasa, oamenii de știința ...
-
Cine se presupune că va fi succesorul lui Tim Cook. Apple grăbește pregătirile pentru tranziţia conducerii companiei
Apple isi intensifica pregatirile pentru tranzitia conducerii companiei, pe masura ce compania se pregateste ca Tim Cook ...
-
Ucraina anunță că a lovit celebra cale ferată Trans-Siberiană a Rusiei, pe unde este aprovizionată Coreea de Nord cu muniție
Ucraina a anunțat ca a efectuat un atac asupra transportului feroviar militar al Rusiei, vizand celebra cale ferata Tran ...
-
Un om de știință a reușit să transforme imaginile mentale ale oamenilor în text prin folosirea unei tehnici de „subtitrare a gândurilor"
Un om de știința din Japonia a dezvoltat o tehnica care utilizeaza scanari cerebrale și inteligența artificiala pentru a ...
-
Se apropie ziua în care vom vorbi cu animalele noastre de companie. Cum descifrează știința limbajul necuvântătoarelor
Oamenii de știința sunt pe punctul de a descifra limbajul animalelor. Iata cum inteligența artificiala i-ar putea ajuta ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu