Moartea Dianei Șoșoacă putea declanșa un război internațional

Dacă decesul Dianei Sosoacă ar fi survenit în timpul vizitei europarlamentarului român la Moscova s-ar fi putut declansa un conflict general. Pe tot parcursul șederii sale în capitala Rusiei, șefa SOS a avut parte de un tratament preferențial.

Potrivit propriilor declarații, Șoșoacă a fost unul dintre invitații Russia Today care s-a bucurat de maximă protecție. Motivul este unul surprinzător. Șefa SOS a dezvăluit că amfitrionii evenimentelor organizate de postul de televiziune Russia Today au fost foarte atenți cu ea. Se pare că Diana Șoșoacă ar fi fost tratată ca un personaj VIP de nivel mondial după ce a călcat pe pământ rusesc:

„Fraților, când am intrat în Rusia am fost preluată și tratată ca personal VIP. De la scara avionului am pășit într-o blindată pentru că oamenii au spus clar: Dacă Doamne ferește se întâmplă ceva cu dumneavoastră iese război internațional. D-abia se așteaptă să fie ceva. Totul pentru că eram un membru al Parlamentului Europei, președinte de partid parlamentar și europarlamentar, iar cu asta nu te joci", a dezvăluit Diana Șoșoacă.

Acuzată și bănuită că ar avea relații foarte apropiate cu autoritățile de la Moscova, Diana Șoșoacă a participat la evenimentele prilejuite de aniversarea a 20 de ani de înființarea postului Russia Today, Vizita româncei la Moscova s-a consumat în septembrie 2025 și a fost criticată vehement de o parte a opiniei publice din România. Diana Şoşoacă a fost singurul europarlamentar căruia preşedintele Putin i-a mulţumit personal pentru participare.

Şoşoacă a postat pe pagina sa oficială de Facebook discursul susţinut de Putin la eveniment. Într-un alt comunicat, partidul Dianei Şoşoacă relatează despre interviul acordat de aceasta postului Russia Today, în care a susţinut că "trăim într-o dictatură a minciunii şi a manipulării", iar "Uniunea Europeană s-a transformat într-o mafie globală care impune gândirea unică, distruge credinţa, cenzurează presa liberă şi persecută pe oricine are curajul să spună adevărul".