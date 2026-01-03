Curtea de Apel contestă măsura lui Bolojan, luată după documentarul Recorder. Se cere suspendarea executării deciziei

Decizia Guvernului de a crea un organism consultativ pentru evaluarea legislației din domeniul justiției a ajuns în fața instanței. Constituirea Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, hotărâtă de premierul Ilie Bolojan în luna decembrie, a fost contestată printr-o acțiune depusă la Curtea de Apel București, unde se solicită suspendarea executării actului administrativ.

Potrivit informațiilor publice disponibile pe portalul instanțelor de judecată, cererea a fost înregistrată pe 31 decembrie 2025 și este judecată de Secția a IX-a de contencios administrativ și fiscal. Dosarul este analizat pe fond, iar ca pârâți au fost indicați prim-ministrul României, Guvernul României, prin prim-ministru, precum și Secretariatul General al Guvernului. Instanța a stabilit primul termen de judecată pentru data de 5 ianuarie 2026.

Acțiunea în instanță vizează suspendarea executării Deciziei nr. 574 din 19 decembrie 2025, act normativ publicat în Monitorul Oficial chiar în ziua adoptării. Prin acest document a fost constituit Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, structură fără personalitate juridică, cu rol consultativ.

Decizia a fost semnată de premierul Ilie Bolojan și contrasemnată de secretarul general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea. Conform actului administrativ, comitetul funcționează sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului și este condus de un reprezentant al acesteia, în calitate de președinte. Din componență fac parte reprezentanți ai Cancelariei Prim-Ministrului și ai Ministerului Justiției, desemnați ca membri permanenți.

Documentul prevede că, la ședințele comitetului, pot fi invitați de prim-ministru reprezentanți ai altor autorități și instituții publice, ai societății civile, precum și ai unor organizații internaționale. Totodată, pot fi create grupuri de lucru tematice, alcătuite din experți și specialiști, inclusiv din afara României.

Mandatul comitetului este acela de a analiza efectele legislației din domeniul justiției adoptate în anul 2022, respectiv legile privind statutul judecătorilor și procurorilor, organizarea judiciară și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, organismul are ca obiectiv evaluarea altor acte normative relevante pentru realizarea actului de justiție, precum și examinarea și dezbaterea punctelor de vedere formulate de asociațiile reprezentative ale magistraților și de organizațiile neguvernamentale. În acest cadru, pot fi organizate consultări cu instituții și organizații naționale și internaționale.

Recomandările formulate de comitet, adoptate prin consens, sunt transmise „autorităților competente" în vederea inițierii unor proiecte de acte normative sau a unor măsuri administrative. În ceea ce privește comunicarea publică, decizia stabilește că aceasta este realizată exclusiv de prim-ministru sau de persoane desemnate de acesta.

Înființarea comitetului a avut loc într-un context tensionat în sistemul judiciar, după publicarea, în decembrie 2025, a unui material de investigație realizat de Recorder. Reportajul a prezentat acuzații grave formulate de magistrați cu privire la efectele legilor justiției adoptate în 2022 și a generat reacții ample, inclusiv solidarizări ale unor judecători și procurori, sesizări și demersuri instituționale legate de funcționarea justiției.

Ulterior acestor reacții, la Palatul Cotroceni au avut loc consultări cu președintele României, Nicușor Dan, având ca temă nemulțumirile exprimate din interiorul sistemului judiciar. Contestarea în instanță a deciziei Guvernului deschide acum o nouă etapă în acest demers, urmând ca instanța să se pronunțe asupra cererii de suspendare.