Curtea de Apel contestă măsura lui Bolojan, luată după documentarul Recorder. Se cere suspendarea executării deciziei
Postat la: 03.01.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Decizia Guvernului de a crea un organism consultativ pentru evaluarea legislației din domeniul justiției a ajuns în fața instanței. Constituirea Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, hotărâtă de premierul Ilie Bolojan în luna decembrie, a fost contestată printr-o acțiune depusă la Curtea de Apel București, unde se solicită suspendarea executării actului administrativ.
Potrivit informațiilor publice disponibile pe portalul instanțelor de judecată, cererea a fost înregistrată pe 31 decembrie 2025 și este judecată de Secția a IX-a de contencios administrativ și fiscal. Dosarul este analizat pe fond, iar ca pârâți au fost indicați prim-ministrul României, Guvernul României, prin prim-ministru, precum și Secretariatul General al Guvernului. Instanța a stabilit primul termen de judecată pentru data de 5 ianuarie 2026.
Acțiunea în instanță vizează suspendarea executării Deciziei nr. 574 din 19 decembrie 2025, act normativ publicat în Monitorul Oficial chiar în ziua adoptării. Prin acest document a fost constituit Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, structură fără personalitate juridică, cu rol consultativ.
Decizia a fost semnată de premierul Ilie Bolojan și contrasemnată de secretarul general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea. Conform actului administrativ, comitetul funcționează sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului și este condus de un reprezentant al acesteia, în calitate de președinte. Din componență fac parte reprezentanți ai Cancelariei Prim-Ministrului și ai Ministerului Justiției, desemnați ca membri permanenți.
Documentul prevede că, la ședințele comitetului, pot fi invitați de prim-ministru reprezentanți ai altor autorități și instituții publice, ai societății civile, precum și ai unor organizații internaționale. Totodată, pot fi create grupuri de lucru tematice, alcătuite din experți și specialiști, inclusiv din afara României.
Mandatul comitetului este acela de a analiza efectele legislației din domeniul justiției adoptate în anul 2022, respectiv legile privind statutul judecătorilor și procurorilor, organizarea judiciară și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, organismul are ca obiectiv evaluarea altor acte normative relevante pentru realizarea actului de justiție, precum și examinarea și dezbaterea punctelor de vedere formulate de asociațiile reprezentative ale magistraților și de organizațiile neguvernamentale. În acest cadru, pot fi organizate consultări cu instituții și organizații naționale și internaționale.
Recomandările formulate de comitet, adoptate prin consens, sunt transmise „autorităților competente" în vederea inițierii unor proiecte de acte normative sau a unor măsuri administrative. În ceea ce privește comunicarea publică, decizia stabilește că aceasta este realizată exclusiv de prim-ministru sau de persoane desemnate de acesta.
Înființarea comitetului a avut loc într-un context tensionat în sistemul judiciar, după publicarea, în decembrie 2025, a unui material de investigație realizat de Recorder. Reportajul a prezentat acuzații grave formulate de magistrați cu privire la efectele legilor justiției adoptate în 2022 și a generat reacții ample, inclusiv solidarizări ale unor judecători și procurori, sesizări și demersuri instituționale legate de funcționarea justiției.
Ulterior acestor reacții, la Palatul Cotroceni au avut loc consultări cu președintele României, Nicușor Dan, având ca temă nemulțumirile exprimate din interiorul sistemului judiciar. Contestarea în instanță a deciziei Guvernului deschide acum o nouă etapă în acest demers, urmând ca instanța să se pronunțe asupra cererii de suspendare.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cel mai optimist ministru din Guvernul Bolojan, la început de 2026. „Stabilizarea fiscal-bugetarǎ va fi unul dintre elementele cheie ale anului"
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis un mesaj optimist de inceput de an, explicand de ce 2026 ar putea fi ...
-
Reacții dure după mesajul de final de an al premierului Ilie Bolojan - Peste 3500 de comentarii la urarea „să avem parte de un an mai bun decât acesta"
Mesajul de final de an transmis de premierul Ilie Bolojan a generat un val de reacții critice pe o rețea sociala. Î ...
-
Probleme în CV-ul noului primar general. Universitatea București neagă funcția pe care Ciprian Ciucu susține că a ocupat-o
Potrivit propriului CV și prezentarilor publice, Ciprian Ciucu s-a declarat lector al Universitații din București intre ...
-
Mintea românului de pe urmă: 61% dintre cetatenii cu drept de vot considera ca anularea alegrilor in 2024 a fost greșită. Majoritatea dintre ei nu s-au dus la vot
Un sondaj efectuat de IRES arata ca romanii considera 2025 ca fiind un an marcat de insecuritate economica, polarizare p ...
-
Ghilotina de catifea: Legea Vexler și instituirea cenzurii penale în România 2025. De la "anularea votului" la "anularea omului"
Autor: Prof. Florin Gabriel Șerban Aceasta analiza diseca mecanismul prin care Romania anului 2025 instaleaza ceea ce nu ...
-
USR a început demersurile de demitere a celor 4 judecători din CCR care au lipsit de la ședința privind pensiile magistraților: „E similar cu o lovitură de stat!"
Deputatul Alexandru Dimitriu, de la USR, anunța ca va depune cerere pentru incetarea mandatelor celor patru judecatori C ...
-
Nu boicot, ci apărarea legii: explicația celor patru judecători CCR pentru ședințele blocate
Patru judecatori ai Curții Constituționale susțin, intr-un comunicat comun, ca situația creata in jurul dosarului privin ...
-
Mirabela confirmă: Nicușor Dan e pasionat de ciolan!
Mirabela Gradinaru, in emisiunea „La cina", dezvaluie ca mancarea preferata a lui Nicușor Dan este una profund tra ...
-
Istoricul Armand Goșu consideră că anularea alegerilor a făcut jocul rușilor: „NATO-UE, cu România înăuntru. Păi nu vă e rușine..."
Istoricul Armand Goșu, specialist in spațiul ex-sovietic, considera ca prin anularea alegerilor prezidențiale s-a facut ...
-
Andrei Caramitru: "Echipa Bolojan-Nazare e top. Ne scoate din belea, dar românii trebuie să muncească mai mult"
Economistul Andrei Caramitru susține ca Romania incepe sa iasa din zona de risc pe finanțe publice, grație masurilor lua ...
-
A apărut "Colindul Bolojanului": "Pensii înghețate, salarii tăiate, datorită ție, măi, dragă Ilie!"
Presa din județul Bihor - acolo unde a activat Ilie Bolojan inainte sa vina la București - a publicat, inainte de Craciu ...
-
Regizorul Stere Gulea: "România va trece printr-un regim autocratic. Societatea, oamenii sunt cam de nivelul ăsta!"
Romania va trece, probabil, printr-un regim autocratic, pentru ca acesta e nivelul de aspiratie al majoritatii populatie ...
-
TOPURILE 2025 ale Clubului de Gândire GOLD. Cine sunt laureații în politica internă și externă! - Solid News
La finalul sezonului de emisiuni de la GOLD FM și la finalul anului 2025, marcat de evenimente politice interne (alegeri ...
-
Capitalizarea nemulţumirii sociale: AUR, pe primul loc în cel mai recent sondaj. PSD, pe locul 2. Împreună ar avea majoritate parlamentară să trântească guvernul
AUR conduce in intentiile de vot la alegerile parlamentare, cu un scor de 35%, urmat de PSD, cu 22%, releva un sondaj CU ...
-
Nicușor Dan: CSM va pleca de urgență dacă nu acționează în interes public
Presedintele Nicusor Dan a declarat duminica, ca va initia in ianuarie un referendum in randul corpului magistratilor, c ...
-
Concedieri în primării, dar nu și pentru amante. Ce spun doi edili despre angajările din instituțiile pe care le conduc: "Cât timp își face treaba..."
În timp ce vorbesc despre reforma, taieri de posturi și eliminarea sinecurilor, doi primari - unul de la PNL și un ...
-
Protest în Capitală față de Legea Vexler. Claudiu Târziu (Acțiunea Conservatoare): Tăcerea ne face complici! Această lege nu trebuie promulgată
Partidul Acțiunea Conservatoare (ACT) a organizat vineri seara, in Capitala, un protest fața de Legea Vexler, avertizand ...
-
Mari probleme pentru Ursula: Peste 10.000 de fermieri iau cu asalt Bruxelles-ul - Protest agresiv împotriva acordului UE-Mercosur
Peste 10.000 de fermieri din state membre UE s-au adunat joi la Bruxelles pentru a manifesta impotriva planurilor Comisi ...
-
Austeritatea lui Bolojan ne duce la sapă de lemn: consum mai mic cu 4%, 130.000 de firme închise, 20.000 de concedieri. Avertismente în valuri privind recesiunea
Austeritatea impusa de Guvern a venit cu efecte in lanț care se vad deja in economie. Consumul, motorul principal al cre ...
-
Doi foști premieri acuză incompatibilitate și incompetență la vârful Guvernului? Ponta și Grindeanu contestă propunerea lui Radu Miruță la Apărare
Fostul premier Victor Ponta lanseaza un atac dur dupa ce USR l-a propus pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruța, ...
-
Cât de posibil este scenariul celui de-Al Treilea Război Mondial, NATO vs. Rusia. Doi generali au dat verdictul
Marea Britanie, Germania și Franța se pregatesc de un eventual razboi. Oficiali din armatele celor trei state au avertiz ...
-
Ministerul Finanțelor alocă 3.8 miliarde de lei pe final de an: Banii merg către proiecte care au încins coaliția
Ministerul Finanțelor aloca 3.8 milioane de lei pe final de an. Alexandru Nazare a explicat cum vor fi distribuiți banii ...
-
Scandal monstru în Parlament: Silviu Vexler a rupt pozele cu Nicolae Iorga, Vasile Alecsandri și Mihai Eminescu!
Silviu Vexler, inițiatorul legii privind combaterea xenofobiei, a rupt o foaie care conținea fotografii cu Mihai Eminesc ...
-
Ciprian Ciucu anunță dezastrul găsit după Nicușor Dan la Primăria Capitalei: STB în insolvență, Termoenergetica e praf, datorii uriașe, blocaje!
Noul primar general, Ciprian Ciucu, anunța ca, imediat dupa momentul in care a caștigat alegerile, a gasit la Primaria C ...
-
Ce a înțeles Andrei Caramitru din "Lupta pentru acapararea României": Există patru echipe
Gruparile și lupta totala care e acum. ca sa ințelegem toți ce se intampla. Exista 4 "echipe": 1) TEAM KGB. A existat un ...
-
Piperea mută disputa cu Recorder la Bruxelles: Kovesi așteaptă prescripția în dosarul vaccinurilor?
Avocatul Gheorghe Piperea, profesor de drept comercial la Facultatea de Drept a Universitații din București și europarla ...
-
Călin Georgescu: "Carul cu proști s-a răsturnat la Bruxelles, nu la Caracal!"
Calin Georgescu a mers sa semneze controlul judiciar la IPJ Ilfov. Liderul suveraniștilor a fost așteptat și ovaționat d ...
-
Ilie Bolojan explică ce a semnat după vizita în Austria: Redevențele OMV cresc cu 40%
Premierul Ilie Bolojan anunța ca redevențele OMV vor crește cu 40%. Contractul a fost renegociat dupa o vizita a premier ...
-
PUSL, în fața Ministerului Mediului: „Indiferența lasă oameni în secolul XXI fără apă la robinet!"
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) continua acțiunile de protest impotriva modului in care Ministerul Mediului, Apel ...
-
Demisie contra moțiune: Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să o demită pe ministra Buzoianu
Președintele PSD Sorin Grindeanu i-a cerut marți premierului Ilie Bolojan sa o demita pe ministra Diana Buzoianu (USR) d ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu