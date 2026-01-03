Americanii confirmă că au început un război cu Venezuela: ordinul a fost dat de Donald Trump

Statele Unite desfăşoară lovituri militare împotriva Venezuelei, a declarat un oficial american sub rezerva anonimatului sâmbătă dimineaţă pentru Reuters, fără a oferi detalii.

Ordinul de a lovi teritoriul Venezuelei a fost dat de președintele american Donald Trump, relatează CBS News, citând oficiali americani. Acest lucru a fost confirmat și de surse Fox News. Casa Albă a refuzat să comenteze oficial.

Presa americană a anunţat, la rândul său, că armata SUA a lansat o serie de atacuri sâmbătă dimineaţă împotriva capitalei Caracas, informează AFP.

CBS News şi Fox News au citat oficiali sub rezerva anonimatului din cadrul administraţiei preşedintelui american Donald Trump, care au confirmat implicarea forţelor americane în loviturile asupra Venezuelei.

Casa Albă şi Pentagonul nu au făcut declaraţii privind exploziile din Caracas sau informaţiile despre avioanele care au survolat capitalei Venezuelei.

Preşedintele columbian Gustavo Petro a cerut ONU să se „reunească imediat" după ce au fost auzite explozii în capitala venezueleană Caracas.

Explozii puternice s-au auzit sâmbătă în capitala venezueleană în jurul orei 2:00 dimineaţa (8:00, ora României), ora locală (0:50 ET).

„În acest moment se bombardează la Caracas. Alertaţi lumea, au atacat Venezuela", a scris preşedintele Petro pe X, la scurt timp după ora 2:00, ora locală din Columbia.

Petro nu a specificat de unde ştie că au avut loc bombardamente şi nu a specificat cine sunt „ei".

Columbia este cu o oră în urma capitalei Venezuelei, Caracas, menţionează CNN.

„Bombardamentul se face cu rachete. OAS (Organizaţia Statelor Americane) şi ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite) trebuie să se reunească imediat", a scris liderul columbian.

De la 1 ianuarie, Columbia este membru al Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite.