Mobilizare la nivel european contra guvernului Viktor Orban

Măsurile autoritare impuse de guvernul Viktor Orban în Ungaria sub pretextul combaterii pandemiei cu COVID19 au provocat neliniște în mediile pro-europene. CIVICO Europa, o asociația pro-europeană de prestigiu cu sediul la Paris, a reușit să mobilizeze lideri politici, jurnaliști, oameni de cultură și reprezentanți ai societății civile în a semna o scrisoare deschisă în care denunță abuzurile contra democrației ale lui Orban și cer măsuri împotriva acestuia în forurile europene.

Aceștia solicită Comisiei Europene, in calitate de gardian al tratatelor, să reacționeze urgent și să adopte sancțiuni proporționale cu gravitatea unei încălcări inacceptabile a normelor si valorilor europene. Din România, au fost invitați să semneze scrisoarea fostul premier Petre Roman, jurnalista Lavinia Șandru și Simona Man, prim-vicepreședinte al Partidului Ecologist European. Iată textul integral în limba română care a fost publicat simultan în mai multe ziare tipărite și online europene:

„Prin capitularea în fața autocrației în lupta împotriva COVID-19, Ungaria otrăvește idealurile europene

Noi, europenii, trebuie să luptăm în același timp cu Covid-19, care ne atacă trupurile, si cu un alt virus care țintește idealurile noastre și democrația.

La 30 martie 2020, Parlamentul din Ungaria a adoptat un text de lege care permite guvernului sa suspende aplicarea anumitor legi, să ignore prevederile altora și să introducă masuri extraordinare suplimentare, luate prin decret, pentru o perioadă practic nelimitată de timp, care prevăd noi limitări privind mass-media si circulația informațiilor.

O asemenea concentrare a puterii este fără precedent în Uniunea Europeană. Nu servește în lupta împotriva Covid-19 sau a consecințelor economice ale acesteia, în schimb deschide calea către toate tipurile de abuzuri. Bunurile publice și private sunt acum la cheremul unui guvern care nu răspunde în fața nimănui. Este punctul culminant al unei devieri a Ungariei către autoritarism care durează de 10 ani, și este periculos.

Într-adevăr observăm în ultimul deceniu, cu mare îngrijorare, că primul ministru Viktor Orban își conduce tara pe o cale care se abate de la normele și valorile europene. Această acaparare a puterii ca răspuns la Covid-19 este doar un capitol nou si alarmant într-un lung proces de regres al democrației.

Opoziția politică, dialogul social și libera exprimare au fost din ce în ce mai mult reduse la tăcere prin multitudinea de universități, centre culturale, grupuri de afaceri și organizații ale societății civile care au de suferit de pe urma conducerii autoritare a domnului Orban.

Parlamentul European a analizat si a condamnat în două rânduri această derivă nedemocratică prin rapoartele Tavares si Sargentini din 2013, respectiv 2018.

Pentru cei care cred in valorile statului de drept si ale guvernării democratice, inacțiunea nu este o opțiune. Uniunea riscă să discrediteze toate eforturile sale de a a favoriza procesele democratice, statul de drept, transparența, solidaritatea și dialogul social, nu numai în toate statele membre ale UE, dar și în rândul statelor candidate.

Pentru a face față pandemiei cu COVID-19, toate țările Uniunii Europene trebuie să adopte măsuri dificile care limitează, într-o oarecare măsură, drepturile civile ale cetățenilor. Totuși, aceste măsuri ar trebui să rămână proporționale, justificate și temporare.

Aplicarea legii prin decrete guvernamentale pe o durată de timp nelimitată reprezintă o încălcare severă a tratatelor Uniunii Europene, a Cartei Drepturilor Fundamentale și a Convenției Europene a Drepturilor Omului.

De aceea, denunțarea si sancționarea atacului domnului Orban împotriva democrației este mai crucială astăzi ca niciodată.

Prin urmare, invităm toate părțile interesate - instituții europene, instituții naționale, cetățenii, societatea civilă și mass-media - să fie cat mai vigilente. Este timpul pentru mobilizare pe scara largă și acțiune colectivă.

Apare necesar ca mass-media sa dedice spații corespunzătoare situației din Ungaria și să acorde cetățenilor maghiari, in calitate de cetățeni europeni, acces gratuit la conținutul lor ca surse de informații pluraliste si independente.

Solicităm Comisiei Europene, in calitate de gardian al tratatelor, să reacționeze urgent și să adopte sancțiuni proporționale cu gravitatea unei încălcări atât de inacceptabile a normelor si valorilor europene ("criteriile de la Copenhaga").

COVID-19 trebuie sa fie si va fi învins datorita proceselor democratice, acțiunii transparente și pluralismului informațiilor. Apărând aceste valori, vom mobiliza populația europeană în ansamblu și ne vom asigura că drumul nostru comun spre recuperare beneficiază de un sprijin larg.

În concluzie, invităm toți cetățenii europeni să privească ce se întâmplă în Ungaria, nu ca o „externalitate", ci ca o amenințare fundamentală pentru interesul nostru comun.

E timpul ca toți să ne unim în această luptă. Ceea ce este in joc nu e doar sănătatea noastră ci idealurile noastre comune si supraviețuirea Uniunii si a democrațiilor noastre.

Semnatari:

Jean-Claude Juncker, fost președinte al Comisiei Europene, fost premier al LU

Laszlo Andor (HU), Economist, fost membru al Comisiei Europene

Guillaume Klossa (FR), Co-Presedinte al CIVICO Europa, fost director al Uniunii Europene de Radiodifiuziune, fost Sherpa al grupului de reflecție pentru viitorul Europei (Consiliul European)

Francesca Ratti (IT), Co-Presedinte al CIVICO Europa, fost secretar general adjunct al Parlamentului European

Guy Verhofstadt (BE), MEP, fost prim ministru

Gian-Paolo Accardo (IT), Editor sef la VoxEuropa

Brando Benefei (IT), europarlamentar

Andras Bozoki (HU), profesor, fost ministru al culturii

Jean-Pierre Bourguignon (FR), matematician, fost presedinte al Consiliului European pentru Cercetare

Saskia Bricmont (BE), deputat

Philippe de Buck (BE), DG Business Europe

Jasmina Cibic (SLO), artist

Tremeur Denigot (FR), Director de comunicatii, CIVICO Europa

Mladen Dolar (SLO), filozof

Paul Dujardin (BE), BOZAR director general

Pascal Durand (FR), europarlamentar

Uffe Elbmann-Jensen (DK), fost ministru de externe

Michele Fiorillo (IT), filozof, Responsabil pentru reteaua de miscari civice CIVICO Europa

Cynthia Fleury (FR), filozof, psihoanalist

Markus Gabriel (DE), filozof

Sandro Gozi (IT), europarlamentar, presedinte al Uniunii Europene Federaliste , fost secretar de stat pentru afaceri europene

Ulrike Guerot (DE), politolog

David Harley (UK), scriitor, fost secretar general adjunct in Parlamentul European

Danuta Hübner (PL), europarlamentar, fost membru al Comisiei Europene

Miljenko Jergovic (HR), scriitor și jurnalist

Aleksander Kwasniewski (PL), fost presedinte al Republicii

Christophe Leclercq (FR), fondator Euractiv

Sándor Léderer (HU), Co-fondator si director K-Monitor

Bernard-Henry Levy (FR), filozof

Sven-Otto Littorin (SW), fost secretar general al Partidului Moderat Suedez

Henri Malosse (FR), fost președinte CES

Joelle Milquet (BE), fost consilier al presedintelui Comisiei Europene, fost vice prim ministru

Alexandra Mitsotaki (GR), presedinte Forumul Mondial al Omului

Carlos Moedas (PT), fost membru al Comisiei Europene

John Monks (UK), membru a Casei Lorzilor, fost secretar general al Conferintei Uniunii Europene a Sindicatelor

Jonathan Moskovic (BE), consilier in inovatie democratică

Niklas Nordstrom (SE), fost primar

Stojan Pelko (SLOVENIA), fost secretar de stat in Cultura

Rosen Plesneviev (BU), fost presedinte al Republicii

Vesna Pusic (HR), MP, fost ministru de externe

Magali Plovie (BE), presedintele Parlamentului Francez de la Bruxelles

Miguel Poiares Maduro (PT), fost ministru al Dezvoltarii Regionale

Nina Rawal (SW), antreprenor

Michel Reimon (AT), fost europarlamentar

Maria Joao Rodrigues (PT), fost ministru, fost europarlamentar, presedintele Fundatiei pentru Studii Europene Progresive (FEPS)

Petre Roman (RO), fost prim ministru

Marlen Zizek, filozof

Slavoj Zizek (SLO), filozof

Taavi Roivas (EST), fost prim ministru

Fernand Savater (ESP), filozof

Roberto Saviano (IT), scriitor, jurnalist

Majda Sirca (SLO), fost ministru de cultura

Lavinia Șandru, journalist, președinte Inițiativa Ecologistă Europeană

Denis Simonneau (FR), presedintele EuropaNova

Claus Sorensen (DK), fost director general al Comisiei Europene

Gesine Schwan (DE), fost decan al Univeritatii Frankfurt Viadrina, fost candidat la presedintie din partea Republicii Federale Germane

Vladimis Spidla (CZ), fost prim ministru, fost membru in Comisia Europeana

Farid Tabarki (ND), jurnalist, producator

Rui Tavares (PT), scriitor, istoric, fost europarlamentar

Zeljko Trkanec (HR), jurnalist

Monika Vana (AT), europarlamentar

Alvaro de Vasconcelos (PT), fost director al Institutului Securitatii Uniunii Europene

Cedric Villani (FR), medaliat, deputat

Pietro Vimont (FR), co-fondator CIVICO Europa

Simona Man, prim-vicepreședinte, Partidul Ecologist Român

Sasha Waltz & Jochen Sanding (DE), coregraf si regizoral companiei Sasha Waltz

Josef Weidenholzer (AT), profesor, fost europarlamentar

Alenka Zupancic (SLO), filozof.