Mort în urma unei operaţii de splină care a degenerat într-un şir de eşecuri: "A plecat pe picioare și s-a întors în sicriu!"

Luciano Savioli (36 de ani), din comuna Greci, Tulcea, a murit în 30 martie ac, în Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi, după ce a trecut prin cinci operaţii în opt zile. Logodnica sa povesteşte că în tot acest timp familia şi pacientul primeau asigurări că totul va fi bine, fiindu-le ascunsă situaţia gravă în care ajunsese bărbatul şi riscul ca el să moară.

Povestea începe pe 5 martie, când Luciano a fost internat la Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi - Secţia Hematologie. Bărbatul suferea de mai mult timp de trombocitopenie idiopatică (număr scăzut al trombocitelor), o boală de care se trata sub supravegherea unui medic hematolog de la Iaşi. Acum, în urma unor investigaţii a reieşit că suferea de splenomegalie şi s-a decis să facă o operaţie de splenectomie - de extirpare a splinei. La internare i s-a făcut un test COVID-19 la care a ieşit pozitiv, astfel încât a stat 14 zile în carantină la Secţia de Hematologie, deşi, spune familia, Luciano nu avea nici un simptom, iar la următoarele teste făcute după o săptămână a ieşit negativ.

După cele 14 zile de carantină, au urmat un şir de operaţii, starea lui agravându-se, în cele din urmă pacientul a murit. Acum familia caută răspunsuri la Colegiul Medicilor din Iaşi, Poliţie şi Spital. În ziua de 19 martie, Luciano a fost transferat la chirurgie pentru operaţia de splenectomie ce a avut loc pe 23 martie. A doua zi după operaţie, spun rudele, bărbatul a început să se simtă rău. Pe 25 martie, dimineaţa, a intrat într-o nouă operaţie din cauza unei hemoragii interne.

„Am încercat să iau legătura cu cei de la ATI, la indicaţia logodnicului meu, pentru a putea afla detalii despre situaţia de după operaţie, dar până după-amiază, la ora 14.00 nu am găsit pe nimeni dispus să-mi ofere vreo informaţie. Am reuşit să luăm legătura cu medicul curant hematolog, medic ce ne-a asigurat că totul este sub control şi ne-a cerut să nu-l deranjăm pe medicul chirurg", spune Carmena Moise, logodnica lui Luciano Savioli. Pe 26 martie, rudele au primit un nou mesaj de la pacient că va intra în cea de-a treia operaţie, tot din cauza unei hemoragii interne. Au urmat iar telefoane la Iaşi, iarăşi asigurări din partea medicului curant că totul este sub control.

În următoarele două zile, Luciano s-a simţit rău, plângându-se de balonări şi dureri mari. Luni, 29 martie, a urmat cea de-a patra operaţie pentru scoaterea unor meşe lăsate în corpul pacientului la operaţia de vineri - spune logodnica. Înainte de operaţie, un medic i-ar fi luat telefonul pacientului, astfel că legătura cu familia s-a rupt.

„Duminică noaptea (28/29 martie), Luciano a început să-mi trimită mesaje prin care îmi spunea că îi este foarte frică şi că îi este teamă că se va întâmpla ceva cu el la intervenţia de luni. De asemenea, mă ruga, dacă i se întâmplă ceva rău, eu să-i fac dreptate, asigurându-mă că este şi medicul curant implicat", povesteşte Carmena.

Marţi, 30 martie, rudele au fost sunate de la ATI pentru a fi informate că Luciano Savioli este în stare foarte gravă şi va intra în cea de-a cincea operaţie. Diagnosticul comunicat telefonic a fost semipareza intestinului. Sora şi logodnica pacientului erau deja în Iaşi, dar numai după-amiază au reuşit să vorbească la ATI de unde au aflat că Luciano mai are o oră de trăit şi au obţinut permisiunea de a-l vedea pentru o clipă.

„Am constatat ca este într-o stare foarte gravă, inconştient şi cu abdomenul tăiat de sus până jos, în condiţiile în care până la momentul acela ni s-a spus că toate intervenţiile s-au făcut laparoscopic", adaugă logodnica. În aceeaşi zi, la ora 17.20, Luciano Savioli a murit. Cauzele decesului, notate într-un raport preliminar, sunt: insuficienţă cardio-respiratorie acută, purpură trombo-citopenică şi menatomul peritonial post operator.

Logodnica spune că timp de 14 zile, cât Luciano a stat internat cu COVID-19 în secţia de hematologie, în salon nu au fost schimbate aşternuturile niciodată, iar curăţenie s-a făcut doar de patru ori. De asemenea, după prima operaţie, pacientul ar fi fost internat alături de persoane cu COVID-19.

Carmena susţine că tot cazul a fost tratat superficial de medici. „A plecat pe picioare, cu maşina, vineri, din Greci şi s-a întors în sicriu. Nu s-a discutat serios cu el în ceea ce priveşte această operaţie, nu i s-a spus niciodată că ar putea muri, iar noi primeam asigurări după fiecare operaţie că totul este în regulă. <<Domnule Savioli, staţi liniştit, vă operez luni dimineaţă şi vineri sunteţi acasă>>, asta îi spunea medicul hematolog", spune logodnica pacientului.

De asemenea, rudele sunt convinse că, după ce i s-a luat telefonul lui Luciano, cadrele medicale i-au citit mesajele din celular. „În ziua decesului, de la ATI mi s-a spus la telefon că <ştim că s-au trimis mesaje de pe telefonul lui, dar noi am făcut tot posibilul pentru a-l salva>. Medicul chirurg a răspuns că ştie de asta, că anumite mesaje s-au postat pe reţele de socializare. Nu se postase nimic nicăieri, discutaserăm doar prin SMS-uri, eu cu Luciano", spune Carmena.

Nu în ultimul rând, rudele arată că medicii de la Iaşi au refuzat să le pună la dispoziţie fişele medicale din timpul internării, fişe din care ar putea vedea cum a fost tratat Luciano Savioli în toată perioada internării sale. „Când i-am luat lucrurile, am solicitat aceste fişe şi am fost refuzată cu vehemenţă. Nu ştim cu ce analize a intrat în operaţii, nu ştim cât de grav a fost", adaugă logodnica.

„Adevărul" a cerut Spitalului Sfântul Spiridon din Iaşi să răspundă pentru cele semnalate de familia lui Luciano Savioli. Oficialii au răspuns solicitării „Adevărul" transmiţând un prim răspuns, urmând ca răspunsul complet să fie comunicat în termenul de 30 de zile prevăzut de Legea 544/2001 privind accesul la informaţii.

Conducerea spitalului din Iaşi arată că cele sesizate de rudele pacientului Luciano Savioli fac obiectul unei anchete interne, iar comunicarea datelor medicale către aparţinători este interzisă, chiar şi după decesul pacientului, conform articolului 21 din Legea 46/2003 privind drepturile pacienţilor.

Poliţia Iaşi a deschis o anchetă în care va investiga moartea lui Luciano Savioli, iar familia a depus plângere şi la Colegiul Medicilor Iaşi pentru a elucida împrejurările în care un bărbat de doar 36 de ani a sfârşit în agonie, terifiat de ce i se poate întâmpla într-un spital, după o banală operaţie, cum este considerată splenectomia.